Una Ferrari F40 divorata delle fiamme a Monte Carlo: il video

Le immagini che vi stiamo per mostrare sono tragiche. Tragiche e dolorose. L'imprenditore e influencer di origini italiane Alessandro Donzella ha condiviso il video di una Ferrari F40 venire completamente divorata dalle fiamme nelle strade del Principato di Monaco. Non ci sono parole per descrivere quanto ci faccia soffrire questa clip.

Nel video si intravede chiaramente un uomo affacciato dal balcone nel (purtroppo effimero) tentativo di spegnere le fiamme con la pompa dell'acqua – la stessa che probabilmente normalmente usa per annaffiare le piante. Ma niente da fare, il fuoco non cede di un millimetro e finisce per divorare completamente il la Ferrari F40, in uno spettacolo allo stesso tempo magnetico, pauroso e davvero triste.

La F40 è stata una delle ultime auto prodotte sotto il regno del grande Enzo Ferrari, che ci ha lasciato nel 1988. È stata prodotta per oltre un decennio, fino al 1998, come erede della Ferrari 288 GTO Evoluzione. Ironia della sorte, proprio tra due giorni si celebrano 122 anni dalla nascita di Enzo, che sicuramente non avrebbe voluto vedere una delle sue creature in questo stato.

Nel video più lungo pubblicato da Donzella si vede anche il momento in cui i pompieri arrivano sul posto. Purtroppo non c'è nulla da fare, e la Ferrari F40 è praticamente da buttare.

Per pulirvi gli occhi da queste immagini drammatiche, potete dare un occhio a questo video dove si vede proprio una F40 driftare tra la neve. Decisamente più allegro, ma basterà per superare il trauma? Non vi promettiamo nulla.