Guarda due macchine in mattoncini LEGO schiantarsi a velocità folle... per la scienza

Il più grande club automobilistico in Europa ha deciso di effettuare un crash test al quanto bizzarro. Cosa succede se due hypercar in mattoncini Lego vengono schiantate l'una contro l'altra ad una velocità di 60Km/h? Il risultato è intuibile, ma siccome la scienza pretende il principio di falsificazione era comunque obbligatorio provare... no?

Così l'ADAC ha preso due dei modellini in Lego di maggior successo sul mercato, la Porsche 911 e la Bugatti Chiron, e le hanno schiantate ad una velocità folle (quantomeno per una macchina in mattoncini). "È un video struggente ma allo stesso tempo crea dipendenza e soddisfazione", sintetizza uno dei tanti utenti di Facebook che hanno commentato questo bizzarro esperimento.

Ma l'ADAC ci tiene a precisare che lo scopo del video non era semplicemente quello di creare facile intrattenimento: l'ADAC voleva capire se usare i Lego possa in qualche modo sostituire i crash test, facendo le dovute proporzioni ed elaborando i dati di conseguenza.

Il test è stato svolto con il massimo rigore, tenendo conto di oltre 6.000 fattori e facendo le dovute conversioni tra modelli in scala Lego e veicoli reali. Morale? No. Non si può. Nemmeno lontanamente. Le simulazioni dei crash test con i Lego o con altri modelli in scala non vanno assolutamente bene per sostituire i crash test reali.

Trovate il video in questione a questo link.

Peccato, perché a noi l'idea piaceva. Se volete già guardare un altro video a base di mattoncini in frantumi, c'era chi aveva già modificato la Bugatti Chiron della LEGO montandoci dentro un piccolo motore. Non era finito bene nemmeno quell'esperimento.