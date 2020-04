Guarda una Corvette C8 a 278Km sull'alveo di un lago prosciugato (video)

Lo youtuber Stradman è noto per le sue avventure a bordo di supercar esotiche, ma questa volta si è superato: ha messo le mani su una delle prime Corvette C8 sfornate dagli stabilimenti di General Motors e l'ha portata in una location a dir poco suggestiva. Cosa c'è di meglio di vedere sfrecciare una Stingray sull'alveo di un lago prosciugato?

Quale lago? Bella domanda, perché su questo Stradman preferisce mantenere il riserbo. Il content creator parla genericamente "di un lago nell'America centrale". Forse teme che possa diventare una meta affollata dai fanatici delle quattro ruote?

Difficile dargli torto, perché una volta visto il video viene voglia anche noi di andare a fare qualche drift. Ad ogni modo il posto è in Utah.

Stradman nel video mostra di cosa è capace veramente la nuova Corvette C8 2020 spingendola al limite. O quasi, la macchina viaggia infatti alla velocità di 173 miglia per ora (278km/h), che è leggermente meno delle 184 miglia all'ora (296Km/h) a cui può dovrebbe poter arrivare da listino.

Che dire, la C8 a motore centrale si conferma un'ottima sportiva per i soldi che costa.

Ricordiamo che in queste ore mettere le mani su una Corvette C8 del 2020 nuova di zecca è diventata un'impresa non da poco: i preorder sono stati chiusi per la "troppa domanda", e le concessionarie ovviamente ci stanno marciando sopra.