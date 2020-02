Guarda una Corvette C8 fare da 0 a 100 in 3.3 secondi

GM ha iniziato a produrre la Chevy Corvette C8, ma nel frattempo i primi modelli di pre-produzione stanno già seminando il panico: ad esempio ieri riportavamo il video di una C8 che ha rischiato grosso inchiodando in mezzo alla strada. Un nuovo video mostra invece le ottime performance della sportiva venduta sotto ai 60mila euro.

Il video è realizzato dal canale youtube TFLnow, e mostra gli incredibili tempi di accelerazione della nuova Corvette a motore centrale. Nel video la C8 raggiunge poco meno di 100Km/h in appena 3.3 secondi, con un tempo leggermente sottotono rispetto alle performance ufficiali annunciate da GM.

Da materiale promozionale, la Corvette C8 dovrebbe infatti fare da 0 a 100 in 2.9 secondi, se equipaggiata con il pacchetto Z51. In caso contrario, lo scatto dovrebbe comunque avvenire in 3.0 secondi di cronometro. Il modello ritratto nel video, contando l'equipaggiamento e gli optional elencati, dovrebbe costare sui 75.000 dollari.

Ovviamente non è detto che in uno scenario non controllato replicare questi tempi sia alla portata di tutti, motivo per cui i 3.3 secondi registrati nel video non ci scandalizzano più di tanto. Del resto, stiamo comunque parlando di una ottima auto sportiva venduta, nel suo modello base, a meno di 60mila euro (si parte da 53.500 euro). A questo prezzo non esiste nient'altro di paragonabile.