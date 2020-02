Guarda una BMW Z4 inseguire il prototipo di una Serie 5 per le autostrade tedesche

Per un appassionato di auto non c'è nulla di più emozionante dello scoprire un prototipo durante uno dei suoi test. La possibilità di essere trai primi a vedere in azione un veicolo che arriverà sul mercato solo dopo diversi mesi (o anni), e ovviamente il brivido di poterlo riprendere in video per mostrarlo al mondo.

È proprio quello che è successo ad un automobilista tedesco mentre si trovava a bordo della sua nuova BMW Z4 sulle autostrade tedesche. Improvvisamente fa la sua comparsa il prototipo parzialmente camuffato della prossima generazione della BMW Serie 5. L'auto dovrebbe debuttare ufficialmente soltanto verso la seconda metà dell'anno, e a maggior ragione l'automobilista tedesco non vuole farsela sfuggire.

Ne nasce un inseguimento a piena velocità, con la Z4 che arriva (forse in modo un po' sconsiderato) a toccare la velocità di 255 Km/h. Fortuna che le autostrade tedesche non hanno limiti di velocità, anche se le cose potrebbero cambiare in futuro.

Motor1 scrive che la Z4 protagonista del video è una 30i con motore turbo da 2.0L. Una bestiolina in grado di erogare 255 cavalli. L'auto giusta per inseguire un prototipo che, a quanto pare, non ha proprio la minima intenzione di farsi catturare. Guardare il video per credere.