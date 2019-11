Guarda un'Alfa Romeo Stelvio sfidare la Lamborghini Urus in una gara di accelerazione

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vs Lamborghini Urus. Sfida a tutta velocità tra due SUV pesi massimi del made in Italy. Non a caso questa challenge è stata chiamata "The Italian Job". Entrambi sono due Suv estremamente amati, anche se si posizionano in segmenti diversi. Chi la spunterà?

Il duello ci viene mostrato in una clip di 3:30 minuti, tutta dedicata alla prova di forza trai due performance SUV. Sfida di accelerazione, vince chi brucia per primo il quarto di miglio. Sia l'Urus che lo Stelvio sono qui proposti nel loro rispettivo allestimento più feroce. E contando che stiamo parlando di alcuni dei SUV più performanti sul mercato, la sfida già nelle premesse è più che gustosa.

Da una parte l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio con il suo 2.9L biturbo V6 da 503CV, dall'altra troviamo invece il poderoso Lamborghini Urus, con un 4.0 biturbo V8 Audi da 641CV. Sulla carta i tempi di accelerazione da 0 a 100 Km/h di questi due mostri sono uguali: 3.8 secondi.

Il primo round è vinto di netto dalla Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, ma ben si capisce che il gap dipende moltissimo dalle difficoltà del pilota dell'Urus nella fase di start. Un inizio non brillante non rende giustizia alla Lamborghini. Si riparte dunque con un secondo match, e questa volta è proprio il SUV del Toro a strappare la vittoria. Ve lo aspettavate?