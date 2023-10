Il guard rail del cavalcavia di Mestre era in pessime condizioni? Le foto da Google Maps

L’incidente del bus caduto dal cavalcavia a Mestre ci ha davvero colpiti nel profondo, una tragedia immane che molto probabilmente - come spesso accade - si sarebbe potuta evitare. Si è ipotizzato un malore del conducente, un problema con il bus elettrico, solo ora però ci si sta focalizzando sul guard rail di quel cavalcavia...

Abbiamo utilizzato Google Maps per visionare le immagini di quello che sembra essere - metro più, metro meno - il punto in cui si è verificato l’incidente e bisogna ammettere che il guard rail a bordo strada era (ed è) davvero in pessime condizioni. Si tratta di misure di sicurezza ormai antiquate, installate probabilmente negli anni Sessanta, oggi totalmente inadatte a supportare i pesi dei mezzi di nuova generazione. Le foto risalgono al maggio 2022, sembra però che nel frattempo non ci siano stati lavori di ammodernamento.

Dalla ruggine si può percepire come la manutenzione in quel tratto di guard rail sia stata abbandonata al proprio destino, inoltre diversi quotidiani parlano oggi di un possibile “buco” lungo il guard-rail, un vuoto che si nota anche dalle immagini di Google Maps. Non abbiamo ovviamente la certezza matematica, le indagini sono ancora in corso e saranno le autorità incaricate a dire l’ultima parola sulla vicenda, è chiaro però che se l’incidente si fosse verificato in quel preciso tratto sarebbe ancora più grave.

Senza un guard rail di protezione, la ringhiera esterna (anch’essa arrugginita) avrebbe potuto fare ben poco anche solo contro un SUV di nuova generazione, figurarsi con un bus elettrico pieno di passeggeri o un camion. Il bus caduto dal cavalcavia era un mezzo elettrico della Yutong Bus, un modello E-12 per la precisione. Sin dai primi istanti si è puntato il dito contro le batterie del veicolo, che nell’impatto avrebbero preso fuoco: a oltre un giorno di distanza dall’incidente non è chiaro se le batterie abbiano preso fuoco o meno, sembra invece che le povere vittime siano morte per schiacciamento, non perché avvolte dalle fiamme, è comunque chiaro che quel bus non avrebbe di certo dovuto prendere quel volo...

Ora lasciamo alle autorità il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventualmente aprire un registro degli indagati.