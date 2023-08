Guai a dare per spacciati i tedeschi: nel 2023 le elettriche di VW hanno superato Tesla

Guai a dare per spacciati i tedeschi, soprattutto se vengono colpiti nel “profondo”, leggasi il comparto automotive. Da decenni dettano legge in tutto il mondo, e anche nella rivoluzione che sta attraverso il settore, vogliono essere gli assoluti protagonisti.

Così che, dopo qualche titubanza iniziale, Volkswagen si è presa lo scettro di auto elettrica più venduta in casa, superando lo storico rivale Tesla. La Model Y è stata l'auto più venduta al mondo nel Q1 2023, ma dalle parti di Monaco di Baviera deve fare i conti con l'agguerritissima concorrenza capitanata proprio dalle auto sfornate dal gruppo di Wolfsburg.

Stando a quanto fatto sapere dalla KBA, l'autorità federale dei trasporti automobilistici tedeschi, Volkswagen, nei primi sette mesi di quest'anno, ha piazzato sul mercato 41.475 nuove auto elettriche, circa 1.000 in più rispetto a Tesla, ferma a quota 40.289 e al secondo posto assoluto.

Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato di crisi Volkswagen, con una transizione verso l'elettrico non proprio secondo i piani, i numeri stanno comunque premiando il gruppo tedesco. Molto probabilmente i dirigenti si aspettavano una domanda maggiore ma in ogni caso avere la meglio su Tesla ora come ora rappresenta uno score assolutamente invidiabile visto che l'azienda californiana non ha rivali nel campo delle elettriche.

In terza posizione troviamo Mercedes con 20.613 immatricolazioni, quindi Audi a quota 16.786, poi BMW e Hyundai. Nei primi sette mesi dell'anno sono state quasi 269mila le auto elettriche vendute in Germania, su un totale di 1,64 milioni di auto nuove.

In Italia l'auto elettrica di Volkswagen più venduta a luglio 2023 è stata la ID.3 con 812 vetture immatricolare (12esima posizione), davanti alla ID.4a quota 615. Il primato è spettato invece alla Tesla Model Y seguita dalla Model 3 e dalla Fiat 500e: le due americane hanno totalizzato da sole 8.540 immatricolazioni per una quota totale di mercato elettriche pari al 23 per cento, quasi una vettura su quattro.