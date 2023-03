Quanto può guadagnare con un post Instagram Lewis Hamilton? E Charles Leclerc?

Il 5 marzo scorso si è tenuta ufficialmente la prima gara del Mondiale di Formula 1 2023, una stagione che già promette scintille, polemiche e una Red Bull imprendibile. I piloti delle monoposto "più patinate" del Motorsport guadagnano sicuramente delle cifre importanti, ma quanto potrebbero incassare invece dai social network?

Abbiamo visto come le imprese in pista di Fernando Alonso abbiano valso al pilota spagnolo la prima posizione per quanto riguarda i followers guadagnati dopo il primo GP 2023. Può sembrare un tema vago e di scarsa importanza, un pilota con milioni di followers però può incassare cifre parecchio succose con un singolo post. Gli esperti di RentCasino hanno analizzato i dati di Influencer Marketing Hub per provare a capire quanto possa valere - potenzialmente parlando - un post pubblicato dai singoli piloti di F1.

Ebbene il re (in senso letterale) del grande circus social della F1 è sicuramente Lewis Hamilton, che con i suoi 31.700.000 follower è capace di guadagnare potenzialmente fino a 103.856 dollari (96.824 euro) per un singolo post. Dietro di lui abbiamo Charles Leclerc, che con i suoi 10.100.000 follower potrebbe vendere un singolo post a 32.739 dollari (30.522 euro). Sul terzo gradino del podio di questa stramba classifica abbiamo Max Verstappen con 31.423 dollari (29.295 euro) grazie ai suoi 9.500.000 follower.

Come potete vedere la Top 10 continua con Carlos Sainz, Lando Norris, Sergio Perez, Fernando Alonso, George Russell, Pierre Gasly e Valtteri Bottas. In lista trovate in ogni caso tutti i 20 i piloti della stagione attuale.