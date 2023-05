Quanto guadagnano i piloti di Formula 1? Tutti gli stipendi: Max Verstappen Paperone

Quanto guadagnano i piloti di Formula 1? Essendo sportivi di punta, piloti formidabili e uomini immagine, gli stipendi sono inconcepibili per noi comuni mortali. Ovviamente, come tutti gli sport, anche i migliori sulle monoposto si fanno pagare, e basta vedere la classifica per scoprirlo.

Partiamo da quello più ricco di tutti, che come prevedibile è il campione del mondo in carica da due anni a questa parte, Max Verstappen. Visto di recente all'opera su una Honda CR-V da 800 CV, l'olandese volante si porta a casa in un anno ben 55 milioni di dollari, una cifra davvero monstre se si pensa che il suo contratto durerà fino al 2028.

Secondo posto per il 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton con 35 milioni e un contratto che scadrà quest'anno. Terzo posto con 24 milioni di dollari per il ferrarista Leclerc: ha un contratto fino al 2024 ma con una clausola di rescissione in caso di pochi punti.

Carlos Sainz ne percepisce “solo” la metà, 12 milioni di euro, anche'egli fino al 2024, mentre fa meglio Lando Norris, a quota 20 milioni (contratto fino al 2025). La classifica si completa con tutti gli altri, leggasi Sergio Perez, 10 milioni di dollari, George Russell 8 milioni, Fernando Alonso a 5 milioni, quindi Lance Stroll, Oscar Piastri, Gyanou Zhou, Nico Hulkenberg, a 2 milioni di dollari, infine Yuki Tsunoda e Logan Sargeant a un milione di dollari ciascuno.

Purtroppo non sappiamo se le cifre siano nette o lorde, ma tenendo conto degli stipendi dei big del pallone è molto probabile che i compensi indicati sopra siano al netto delle tasse ed esclusi anche eventuali bonus e premi per vittorie e via discorrendo. Stiamo parlando quindi di cifre impressionanti e come in ogni sport, di un netto divario fra il più forte e il più “debole”.