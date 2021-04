GTO Squalo, la sportiva coupé V12 ispirata alla Ferrari 250 GTO

L'elettrico compie passi da gigante e la sua diffusione a macchia d’olio sembra senza freno. Chi considera il motore un vero e proprio cuore pulsante, dotato di un'anima da preservare, potrebbe trovare una certa difficoltà nel condividere le scelte intraprese da molte case costruttrici, ma tra le auto sportive ne vedremo ancora delle belle.

Honda ha espresso la volontà di abbandonare completamente il motore termico entro pochi anni, e molte altre case stanno abbracciando questa linea di pensiero. Fortunatamente c’è ancora qualche voce fuori dal coro, come GTO Engineering, lo specialista britannico dei modelli Ferrari, che ha svelato il look finale della sua ultima fatica.

Inizialmente era conosciuta con l’appellativo di “Progetto Moderna”, ma i tecnici hanno deciso di cambiarle il nome per evitare ogni tipo di accostamento con il vaccino anti COVID-19. Adesso si chiama GTO Squalo, un tributo alla rarissima Ferrari 250 GTO del 1962, rivisitata in chiave moderna.

L’auto è ancora in fase di progettazione, ma i dati forniti dal costruttore lasciano presagire ottime impressioni per quel che riguarderà l’esperienza di guida. Il peso dovrebbe mantenersi al di sotto della tonnellata, con un telaio in tubi d’acciaio e un sapiente uso di alluminio e fibra di carbonio. Verrà animata da un motore aspirato 4 litri quad-cam da 12 cilindri e cambio manuale. I cerchi avranno un diametro di 18 pollici con un look retrò e gli pneumatici, ancora in sviluppo, saranno su misura.

Il motore sarà molto curato anche a livello estetico, e dalle prime immagini rilasciate sono evidenti tanti miglioramenti volti al risparmio di peso. Il costruttore rilascerà ulteriori dettagli tecnici il prossimo mese, tra i quali la potenza che sarà in grado di esprimere e il peso finale del propulsore.

GTO Engineering ha già ricevuto numerose prenotazioni da parte di potenziali clienti, che riceveranno alcuni esempi del prodotto finito nel 2023. Nell'attesa di ulteriori dettagli, se anche voi subite il fascino delle rivisitazioni in chiave moderna delle glorie del passato, non potete perdere il ritorno della Lancia 037 grazie a Kimera Automobili.