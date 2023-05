GTA 6, quali auto reali vorreste vedere nel gioco? Ecco la nostra scelta

Quanto manca all'uscita di GTA 6? Tutto tace. Dopo la fuga di leak, Rockstar Games non ha rilasciato informazioni in merito all'atteso capitolo di Grand Theft Auto. L'ipotesi più probabile è che il gioco venga commercializzato durante le festività natalizie 2024, quindi fra meno di 2 anni, nell'attesa fantastichiamo un po' su ciò che ci aspetta.

Noi, ovviamente, abbiamo ragionato sulle possibili auto presenti in GTA 6 e di preciso quelle che ci piacerebbe vedere nel videogioco tenendo conto dello stile dello stesso e delle vetture che hanno popolato la serie da 26 anni a questa parte.

Cominciamo con un mezzo che a nostro avviso starebbe proprio bene fra inseguimenti, rapine e scorribande per le città, leggasi il Cybertruck di Tesla. L'atteso pick-up elettrico di Elon Musk dovrebbe entrare definitivamente in produzione a breve, per poi fare la sua comparsa sul mercato a cavallo fra 2023 e 2024, e chissà che gli autori di Rockstar Games non decidano di introdurre una loro personale versione all'interno del gioco.

GTA è stato spesso e volentieri sinonimo di supercar, auto scattanti e dalla forma decisamente aerodinamica: perchè non introdurre una splendida Pininfarina Battista? Si tratta al momento dell'auto di serie più veloce al mondo, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 1,79 secondi: sarebbe l'auto da corsa definitiva per Grand Theft Auto, e in caso di fuga dalla polizia non sarebbe difficile seminare gli agenti.

Fra le tante vetture reali che speriamo di vedere in GTA 6, anche un mezzo davvero particolare come la McMurtry Sperling. Da molti già ribattezzata Batmobile per la sua somiglianza con la vettura di Batman degli anni '80, si tratta di un'altra supercar elettrica dotata di 1.000 cavalli e dal peso estremamente ridotto, in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 1,4 secondi: che altro chiedere? L'anno scorso la McMurtry Sperling ha letteralmente impressionato a Goodwood per la sua incredibile agilità e già ce la vediamo a scorrazzare per le città virtuali di GTA fra un azione criminale e un'altra.

Chiudiamo con due auto tipicamente americane che in Grand Theft Auto ci starebbero molto bene, a cominciare dalla mastodontica 6X6 Hennessy Mammoth TRX, un Dodge Ram con gli steroidi fra 6 ruote motrici, 1.000 cavalli e una coppia di 969 Nm. Che dire poi della Dodge Challenger SRT Demon 170, un vero e proprio demone della strada con 1.025 cavalli e una coppia da far venire i brividi, con la capacità di raggiungere i 100 km/h in soli 1,66 secondi. Fateci ovviamente sapere quali sono i vostri desideri per GTA 6 in quanto ad auto.