GTA 6, a quali auto si ispirano le vetture del gioco? Dalla Testarossa all'NSX

Il trailer di GTA 6 continua a catalizzare l'attenzione dei media, non soltanto del settore. Del resto stiamo parlando di uno dei videogiochi più attesi di tutti i tempi nonché del gioco che probabilmente polverizzerà ogni record.

I primi “indizi” sono giunti dal sopracitato trailer, che ha già battuto ogni record di visualizzazioni nelle prime 24 ore, e che siamo certi raggiungerà vette altissime nel giro di breve tempo.

Il filmato in questione è stato in classico Rockstar Game Style, e oltre a svelare la coppia che impersoneremo nel gioco, ci ha mostrato altre grandi protagoniste, le auto.

Vice City, la Miami virtuale dove si svolgerà gran parte dell'azione, pullula di auto di ogni tipo, controparti videoludiche delle vetture in carne e ossa: ma le avete riconosciute tutte?

Proviamo a fare un breve recap, sperando di non dimenticarne qualcuna. Ovviamente il nostro elenco fa riferimento solo alle auto che traggono chiara ispirazioni da quelle reali, a cominciare dalle supercar viste nel trailer, leggasi la Porsche 911 e la Ferrari Testarossa, in GTA 6 di colore azzurro e bianco. Nella stessa scena c'è anche un'Aston Martin V12.

Non possono mancare le auto americane, del resto il gioco è ambientato a Miami, di conseguenza si può notare la Chevrolet Camaro, la cui produzione si fermerà nel 2024. Spazio quindi a due Chevy old school, leggasi la Monte Carlo (mostrata nel trailer in un colore rosa acceso), e la Impala (invece blu).

C'è anche una Chevy Tahoe e nella stessa scena probabilmente una Chrysler 300. Fra le muscle car spicca anche una Chevy Chevelle, mentre fra i pick-up si nota chiaramente uno Chevy Silverado. A contrastare quest'ultimo anche il mitico RAM 3500, di recente protagonista di un tiro alla fune, nonché un GMT400, altro pick-up avvistato nel trailer di GTA 6.

A Vice City la polizia avrà un duro lavoro da fare, ma gli agenti potranno farsi aiutare dai loro bolidi a quattro ruote, dei classici come la Ford Crown Victoria, per decenni in dotazione alla polizia americana, quindi la Lincoln Town Car, la Mercury Marauder e il mitico Police Interceptor.



Infine, fra le tante auto avvistate in GTA6, vi è una supercar che sembra chiaramente ispirarsi ad un'Acura NSX, la sportivissima di casa Honda. Qual 'è quella che vi piace di più?