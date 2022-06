Questa GT40 è elettrica: ha 800 CV e genera il suono di un V8

Amate in maniera incondizionata le grandi vetture sportive del passato ma allo stesso tempo siete degli irreprensibili geek, figli della più avanzata tecnologia moderna? Everrati ha un progetto che fa per voi: ha creato una GT40 elettrica.

La GT40 che vedete nelle foto viene mossa da due motori elettrici montati sull'asse posteriore, e la sua qualità è talmente alta che è l'unica GT40 elettrica a essere immatricolata nei registri ufficiali Shelby. Questo piccolo concentrato di bellezza vintage e potenza futuristica è mosso da una coppia di propulsori elettrici radial flux a magneti permanenti (anche se sappiamo che il futuro passa dai motori axial flux) che erogano 597 kW/811 CV di potenza, con ben 800 Nm di coppia sulle ruote posteriori.

Questa configurazione permette alla GT40 elettrica di schizzare da 0 a 96 km/h in meno di 4 secondi e raggiungere una velocità massima di oltre 200 km/h. Ad alimentare il tutto abbiamo una batteria da 60 kWh montata frontalmente, davanti al conducente. Questo aiuta a mantenere il baricentro basso e abbastanza bilanciato, visto il peso dei motori posteriori. Abbiamo un rapporto di 40 anteriore e 60 posteriore, mentre la distribuzione della GT40 originale era di 38/62, dunque siamo quasi alla pari.

Ovviamente la vettura è dotata anche di carica rapida, si può andare dal 20% all'80% in 45 minuti, mentre l'autonomia dichiarata è di circa 200 km. Non è un range clamoroso ma parliamo di un'auto che cerca di contenere al massimo i pesi: nonostante il battery pack riesce infatti a rimanere sui 1.320 kg, addirittura 47 kg in meno rispetto al peso dell'auto termica con il pieno di benzina che ha gareggiato a Le Mans negli anni '60.

Per regalare un'esperienza autentica a chi guida questa GT40, Everrati ha anche pensato a una Race Mode che abilita il rumore di uno scarico V8 da 110 dB; è finto ma dovrebbe in ogni caso fare la sua buona figura. Purtroppo non sappiamo quanto costa questa meraviglia, chi è interessato può comunque provare a ordinare un'unità, Everrati ha aperto la lista...