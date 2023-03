La GT-R R32 si elettrifica con un prototipo sviluppato da Nissan stessa

Con la diffusione della mobilità elettrica abbiamo assistito alla creazione di diversi auto iconiche trasformate in una sorta di restomod modificate, spesso da parte delle stesse case costruttrici. Al Tokyo Auto Salon 2023 Toyota ha presentato due speciali AE86, una elettrica e una a idrogeno, invece Nissan presenterà una “Godzilla” elettrificata.

E dicendo “Godzilla” intendiamo proprio quel modello che ha dato il via a quella denominazione grazie allo strapotere mostrano in pista negli anni in cui era presente sul mercato: stiamo parlando della Nissan Skyline GT-R R32, che il brand giapponese ha intenzione di elettrificare con un prototipo alquanto speciale.

Per il momento dobbiamo accontentarci di un tweet dell’account giapponese Nissan, che annuncia appunto una R32 EV assieme ad un breve filmato che mostra il retrotreno e il sound del modello. Avete capito bene: nonostante la presenza dell’etichetta “EV” nel nome, non dovrebbe trattarsi di un veicolo full electric ma piuttosto ibrido, come suggerito dalla presenza del tubo di scarico e dal sound della vettura dopo la messa in moto.

E in effetti nell’annuncio di parla di “elettrificazione”, dunque dell’avvento della tecnologia elettrica a bordo di un veicolo iconico del passato. È proprio questa l’idea che si nasconde dietro al progetto, frutto del desiderio di un ingegnere Nissan, che ha dichiarato: ”Voglio costruire un'auto più entusiasmante aggiungendo l'ultima tecnologia di elettrificazione in cui sono coinvolto alla mia auto preferita”.

E a proposito di propulsione elettrica, la casa giapponese in questione è stata una pioniera in questo senso con la Leaf, masi trova a rincorrere, almeno per il momento, dato che Nissan ha dichiarato di voler presentare 19 nuovi modelli EV entro il 2030.