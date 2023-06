Gruppi ottici verticali per la nuova Hyundai Ioniq 7: le foto spia del modello camuffato

La nuova Kia EV9 è stata mostrata nel suo look finale e il debutto è imminente, ma successivamente verrà affiancata dalla cugina Hyundai Ioniq 7, il SUV elettrico più grande del brand che intanto si mostra per le strade completamente coperto dai wrap neri che nascondo tutti i dettagli, o quasi.

L’esemplare che vedete nelle immagini infatti è stato avvistato per le strade tedesche e a quanto pare potrebbe essere persino più grande della cugina Kia, che già offre dimensioni piuttosto generose: il passo tra le ruote dovrebbe essere di 3.2 metri se rimanesse lo stesso della concept car, dunque dieci centimetri in più rispetto alla EV9 che, per contestualizzare il tutto, misura una lunghezza totale di 5 metri.

Si nota inoltre la dimensione delle portiere posteriori che suggerisce la presenza di una terza fila di sedili nella parte posteriore dell’abitacolo, che avranno comunque un ottima abitabilità dal momento che il veicolo adotterà un pavimento piatto. All’anteriore invece, gli unici elementi visibile e capaci di attirare l’attenzione sono i gruppi ottici anteriori verticali, che sembrano confermare il look ipotizzato in alcuni render della Ioniq 7, che adotterà poi un’unica striscia luminosa a LED subito sotto al cofano.

Infine, la vista posteriore non dice molto vista l’abbondanza di wrap che lo nasconde, mentre una sguardo sulla fiancata mette in luce protezioni in plastica attorno ai passaruota, frecce integrate negli specchietti e coperture aerodinamiche per i cerchioni.