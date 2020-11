I Gruppi FCA e PSA si uniscono: ecco il nuovo logo del colosso Stellantis

Stellantis, l'entità che avuto la luce grazie alla fusione tra i Fiat Chrysler Automobiles e PSA Group, ha finalmente rivelato il suo logo ufficiale. Si tratta di un design asettico, il quale contraddistinguerà quello che sarà il quarto più grande produttore produttore di auto al mondo.

I dirigenti hanno spiegato che il logo simboleggia l'immensamente ricca eredità che i due colossi si portano dietro, composta da un portfolio di 14 brand che hanno fatto la storia del design delle auto stradali e da corsa.

E' molto probabile che la stragrande maggioranza degli osservatori possano fare fatica a vedere il successo e la storia dietro a un design tanto minimale, in quanto è composto dal nome della nuova compagnia scritto in font sans serif di colore bianco su sfondo blu. I designer hanno rimosso la barra orizzontale dalla lettera A, ma l'hanno poi circondata da quattro file di punti che si fanno più piccole con l'incrementarsi della distanza dalla lettera, ricordando quasi le stelle di una galassia.

D'altro canto Chrysler ha aiutato la NASA nello sviluppo e nella costruzione del razzo Mercury-Redstone, ma dubitiamo fortemente che sia questa la scelta dietro lo stile specifico. E' chiaro che l'intenzione sia quella di riportare il logo su semplici penne, su badge identificativi, documenti e quant'altro, e quindi risulta non necessario il fatto che salti all'occhio con forme peculiari: non comparirà mai sulla punta del cofano di un'autovettura.

Ogni brand ovviamente apporrà il proprio stemma, pertanto Fiat, Alfa Romeo, Peugeot e tutte le altre storiche case non vedranno sostituito il proprio marchio, ma attendiamoci un rifacimento stilistico di alcuni loghi poiché la cosa non è improbabile, soprattutto in vista di un'elettrificazione parziale o totale della gamma di veicoli. Maserati ad esempio ha già fatto un passo avanti in questo senso lanciando il brand "Folgore" per una strategia tutta nuova.

Anche Kia per e a causa dell'elettrificazione ha reputato come necessario un rifacimento estetico della propria immagine: ecco come sarà il suo nuovo logo. Neanche Nissan fa eccezione: la compagnia automobilistica giapponese guarda al futuro e all'elettricità.