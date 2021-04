Grosso pickup Ford minaccia una Tesla: è ancora furia stradale

Il breve video in alto, caricato su YouTube da VaiRoll, riporta i riflettori su un fenomeno sempre molto presente in territorio statunitense: i proprietari di grossi pickup diesel sono soliti importunare, tamponare o affumicare i conducenti di vetture elettriche.

Come potete notare voi stessi dalla clip, una Tesla Model Y viaggiava tranquillamente su una strada a doppia corsia, quando l'automobilista a bordo di un grosso Ford Super Duty intento ha superarla sulla destra ha cambiato idea, ha messo la freccia e si è accodato al SUV di Fremont.

Fin qui tutto bene, ma l'uomo nella EV non aveva idea che di lì a poco il malintenzionato avrebbe fatto di tutto per cercare l'incidente. In fatti un attimo dopo il pickup Ford ha cominciato ad avere un comportamento del tutto scellerato, con accelerazioni improvvise, cambi di direzione scriteriati e quant'altro.

L'obiettivo era quello di superare la Model Y e di frenare ripetutamente davanti ad essa per trovare lo scontro, e dobbiamo dire che per poco non ci è riuscito. Il pirata della strada al minuto 00:54 ha persino tirato fuori la testa dal finestrino per urlare qualche parola all'altro utente della strada con fare aggressivo e incomprensibile.

Al momento non sappiamo se l'uomo fuori di sé sia stato provocato, ma comunque stiano le cose non ci sono giustificazioni a tenute stradali simili, in quanto avrebbero potuto mettere a repentaglio l'incolumità degli altri automobilisti o anche dei pedoni. Per fortuna le Tesla sono munite di numerose telecamere di bordo, per cui crediamo che la polizia del posto andrà a scambiare due parole col proprietario del pickup.

Per restare in tema di pirateria della strada vogliamo rimandarvi ai famosi casi di coal-rolling i quali, nonostante in Europa siano quasi sconosciuti, sono invece alquanto popolari dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Il primo concerne una Tesla Model 3 inondata di fumo per via di un molesto pickup diesel in territorio canadese, mentre il secondo mostra un episodio quasi identico il quale ha avuto luogo a Houston, Texas.