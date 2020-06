Ecco la griglia frontale più grande mai vista: è di una Lexus RX modificata

La casa di tuning russa che risponde al nome di SCL Global ha appena messo in vendita dei body kit per le Lexus RX ed NX, i quali danno ai crossover premium giapponesi un look estremamente coraggioso e peculiare. Non si tratta di prodotti che chiunque possano mettere nel garage per vie delle gigantesche griglie frontali, ma lo stile non manca.

La compagnia ha chiamato Goemon il kit per la RX, e la maggiore differenza che apporta riguarda proprio il frontale, dove la griglia sfaccettata indirizza verso il centro del muso l'occhio dello spettatore. Al di sotto è stato disposto un piccolo splitter, ai lati troviamo due ampi ingressi per l'aria e sul cofano sono state disegnate delle creste spigolose.

Molto strani risultano poi i passaruota, ancora più squadrati delle altre forme inserite all'avantreno. Al posteriore invece è stato installato un piccolo spoiler al termine del tetto, verniciato oltretutto in un colore che a nostro parere stona specialmente con la tonalità blu della RX.

Il kit della NX è stato invece denominato Kotaro, e presenta un'estetica molto simile a quello appena descritto. Proprio come per la RX, un'enorme griglia frontale attira subito lo sguardo, e i dettagli in grigio vanno ad interessare il fondo e i lati del muso. Lo splitter in questo caso risulta in una forma più aperta, mentre il cofano è più semplice e minimale.

Anche in questo caso il tettuccio termina con un piccolo spoiler dai contorni ugualmente squadrati, mente in basso richiama l'attenzione un diffusore di maggiori dimensioni a donare un carattere più sportivo. Il riassunto è che questi kit vogliono sembrare sicuramente molto aggressivi, soprattutto per quanto concerne la parte frontale, che è una delle più coraggiose che abbiamo visto ultimamente.

A proposito di vetture dall'aspetto peculiare abbiamo altri due esempi da farvi. Il primo è una McLaren 600LT Spider Segestria Borealis che, con accenti molto sgargianti omaggia una particolare specie di ragno. Infine è degno di menzione il render di una eventuale Mitsubishi 4000GT: pare essere uscita direttamente da un universo Cyberpunk.