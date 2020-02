Sì, la griglia della BMW Serie 4 sarà davvero enorme: ecco le foto spia

Dopo esser stata avvistata sulla linea di produzione durante lo scorso mese di Ottobre, arrivano nuove conferme. La BMW Serie 4 2020 mostra nuovamente la sua gigantesca griglia anteriore ai fotografi "spioni".

Le immagini scattate di soppiatto sono state poi condivise sul forum di Bimmerpost, e ritraggono la berlina premium ferma su quella che pare essere una nave cargo o un grosso container apposito. E' parzialmente nascosta da una coperta, ma si possono di sicuro notare le forti ispirazioni alla M4 GT3 mostrata da non molto al pubblico tramite un render alcune settimane fa.

I leak degli scorsi mesi hanno quindi smorzato in parte la sorpresa, e non solo per quanto concerne l'aspetto dell'anteriore. Era emerso anche l'inconfondibile design BMW che le matite della casa bavarese hanno evidentemente scelto. In ogni caso da quello che possiamo vedere dovremmo avere davanti ai nostri occhi una possibile M440i, e non la versione più aggressiva del brand M. Lo testimoniano i paraurti anteriore e posteriore, che risultano aggressivi ma non troppo.

Nel frattempo BMW ha presentato i nuovi cerchi Aero della BMW iX3 elettrica, i quali sono stati progettati per aumentare l'autonomia della EV andando al contempo incontro ai gusti dei consumatori. Infine l'attesa per il Salone di Ginevra si fa sempre più intensa, poiché la compagnia ha tutta l'intenzione di attirare l'attenzione dell'evento presentando la i4 elettrica che sfiderà direttamente la Tesla Model 3.