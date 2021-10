La griglia BMW a doppio rene ha una concorrente: guardate questa Corvette custom

Negli ultimi anni BMW è stata aspramente criticata per via delle sue enormi griglie frontali, in Finlandia però qualcuno potrebbe aver superato il colosso tedesco. Guardate questa Chevrolet Corvette profondamente modificata.

La vettura si trova attualmente in vendita in Finlandia e i lavori su di essa non sono ancora terminati, il proprietario afferma che sia pronta solo al 90%. Ci troviamo dunque ancora in fase di realizzazione, anche se mancano pochissimi dettagli per dichiarare i lavori terminati - e già si vede chiaramente quale sarà il design finale.

Alla base del progetto c'è una Chevrolet Corvette del 1977 e sembra proprio che una volta finita sarà una one-off in tutto e per tutto, unica nel suo genere. Le linee dell'auto possono piacere oppure no, di sicuro a memoria non ricordiamo alcuna Corvette con una simile griglia anteriore.

La tanto criticata griglia a doppio rene di BMW ha trovato di sicuro una concorrente in termini di dimensioni, inoltre secondo i nostri colleghi di Motor1.com sembrano due casse acustiche montate sul cofano. Al di sotto però trova alloggio un motore Small Block 350 associato a un cambio automatico, dettaglio che potrebbe convincere i collezionisti - che fra l'altro possono avere la vettura per 20.000 euro. Che ne dite?