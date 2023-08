La griglia BMW cambia ancora? Ecco il teaser della Vision Neue Klasse

Gli appassionati delle quattro ruote, in particolar modo i fan BMW, hanno avuto di che parlare negli anni scorsi in merito al design delle vetture tedesche. A far discutere è stata spesso la griglia frontale “a doppio rene” che ora, con l’arrivo della Vision Neue Klasse, cambia di nuovo...

BMW parlerà del futuro delle sue automobili il prossimo 2 settembre 2023, quando la Vision Neue Klasse verrà svelata al mondo in dettaglio. Parliamo di una vettura elettrica costruita su una piattaforma di nuova generazione che sarà alla base di tutti i futuri veicoli BMW a zero emissioni, prodotti che saranno caratterizzati anche da design aggressivi, futuristici e accattivanti. Un esempio? Lo stesso marchio tedesco ha mostrato su X un piccolo video teaser che anticipa quella che sarà la nuova griglia “a doppio rene” delle BMW in arrivo (o comunque della Vision Neue Klasse, poi le altre vedremo...).

La Vision Neue Klasse non sarà che l’inizio di un nuovo corso: BMW infatti conta di lanciare 6 nuovi modelli costruiti sul pianale Neue Klasse entro i prossimi 24 mesi. La piattaforma farà il suo debutto su una berlina, poi verrà il turno di un SUV con tanta nuova tecnologia a bordo. La piattaforma sarà in grado di ospitare motori da 268 a 1.314 CV, con pacchi batteria compresi tra i 75 e i 150 kWh. Le batterie avranno tecnologia Gen 6 che promette di tagliare i costi del 50% con un miglioramento del 30% in quanto ad autonomia.

La produzione della Neue Klasse inizierà nel 2025 in Ungheria, prima che arrivi anche presso altre fabbriche del gruppo in Cina, in Germania e in Messico fra il 2026 e il 2027. Mentre attendiamo tutte queste belle novità, la Vision Neue Klasse sarà mostrata all’IAA Mobility 2023 di Monaco, in programma nei prossimi giorni. L'ispirazione della Vision Neue Klasse arriva dalla i Vision Dee.