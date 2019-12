Greta Thunberg a Madrid: scelta una SEAT Mii Electric per spostarsi in città

Come potete scoprire dando un’occhiata ai principali giornali online, Greta Thunberg è arrivata a Madrid per partecipare, oggi 6 dicembre, alla Cop25 - oltre che a una marcia per il clima in programma questa sera. Ma con che auto si sta spostando in giro per la città spagnola? Con una nuova SEAT Mii Electric.

Come già saprete, la sedicenne diventata ormai un simbolo dell’emergenza clima si sposta quasi ed esclusivamente su mezzi a zero o a bassissime emissioni di CO2, così da non snaturare la battaglia che sta portando avanti in tutto il mondo.

Andata negli USA in catamarano, per poi tornare a Lisbona sempre via mare, la ragazzina ha sollevato alcune polemiche nelle scorse ore per aver usato un treno non completamente elettrificato. Sembra infatti che per 100 km il mezzo scelto dalla Thunberg per arrivare a Madrid sia stato alimentato a gasolio, cosa che ha ovviamente scatenato l’ironia del web.

C'è poco da scherzare invece sull’utilizzo di una nuova SEAT Mii Electric fra le strade della capitale. Presentata da poche settimane, la piccola utilitaria riesce a percorrere fino a 358 km con una sola carica in un circuito urbano, cosa che la rende una delle migliori EV cittadine attualmente disponibili sul mercato. Basterà a placare le polemiche relative al treno usato dalla Thunberg?