Green Mobility, l'assicurazione che protegge la batteria della vostra auto elettrica

Ancora oggi molti automobilisti nutrono forti dubbi in merito alle batterie delle auto elettriche, un dettaglio che addirittura frena l'acquisto. Quando durerà la batteria? Quanto costerà, eventualmente, cambiarla? Oggi c'è un modo aggiuntivo per proteggersi: arriva l'assicurazione che protegge le batterie delle EV.

Si chiama Green Mobility ed è una polizza assicurativa pensata appositamente per garantire il cambio delle batterie danneggiate. Nata dalla partnership tra Autotorino, gruppo automotive leader in Italia, e Nobis Assicurazioni, la compagnia danni del Gruppo Nobis, Green Mobility permette di assicurare autovetture e autocarri leggeri alimentati a batteria - e può essere sottoscritta in tutte le sedi del gruppo.

Nello specifico la polizza vi mette a disposizione tre garanzie diverse: protezione batterie, assistenza green e All Risk accessori. Nel caso in cui la batteria vada sostituita obbligatoriamente, magari in seguito a un incidente, la compagnia assicurativa garantirà un rimborso pari al valore delle batterie al momento del sinistro, nel limite massimale scelto dal cliente.

La garanzia All Risk invece copre i danni all'impianto di ricarica. Assistenza Green invece supporta l'automobilista in caso di sosta forzata dovuta all'esaurimento della carica della batteria. Nobis ha una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e garantisce il traino fino alla più vicina stazione di ricarica tramite carro attrezzi, mentre il proprietario può raggiungere la destinazione con un taxi prepagato. Per ottenere altre informazioni sulla polizza vi rimandiamo al sito ufficiale di Nobis. Nel frattempo un fondatore Tesla risponde alla domanda: quanto anni dura la batteria di un'auto elettrica?