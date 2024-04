Graziano Rossi: 'Marquez? Non sono un suo tifoso, quando Valentino correva avevo paura'

Seconda puntata della chiacchierata fra lo youtuber Siw_993, grandissimo tifoso di Valentino Rossi, e il padre del Dottore, il mitico Graziano. Dopo aver visto il garage segreto del numero 46, questa volta Siw_993 ha realizzato una classica intervista da divano.

Tanti gli argomenti trattati nel corso di questa splendida chiacchierata a cominciare dai tempi in cui Graziano Rossi correva nel motomondiale, esperienza che si concluse dopo due cadute che invitarono il papà del Dottore a dire basta: “Dopo 3 mesi che il Dottor Costa ti ha salvato la vita ad Imola, in volo con la 750 a 260 km/h e poi ritrovarsi piano piano a vivere normalmente come prima, è un gusto meraviglioso anche quello. Un approccio alla vita molto positivo? Assolutamente sì”.

Graziano Rossi non ha avuto grande successo con le due ruote: “Il mio successo è arrivato dopo – spiega - ciò che ho fatto per me non ha funzionato tanto, il mio successo è arrivato quando è arrivato un bimbo che ha cominciato a vincere quanto ce ne era”. Ma come è essere il padre di Valentino Rossi? “Te lo puoi immaginare. Io sono sempre stato assolutamente molto sulle mie, da sempre, sapevo quanto fosse terribile illudersi di essere bravi poi magari avere la controprova che non è così e quanto ti possa scoraggiare. Quando io sono stato a Donington dopo che Valentino ha vinto tutto e mi sono anche tagliato i capelli lunghissimi che avevo, non c'è una terminologia per spiegare cosa si prova, si sta bene così e basta, sarebbe bello se fosse sempre così. Quando tu babbo hai fatto delle cose per tuo figlio che sono importanti – aggiunge - ti senti molto bene ma non c'è bisogno di gasarsi mai, nello sport può sempre succedere qualcosa di strano. La paura? Ce l'hai sempre”.

Si è quindi parlato delle storiche rivalità di Valentino Rossi, a cominciare dal famoso duello con Marc Marquez del 2015 che il Dottore non ha ancora superato. “Semplicemente non sono un tifoso di Marquez – spiega Rossi senior - è fuori di dubbio che lui ha talento”, per poi aggiungere un po' sibillino: “Quando uno ha un'educazione di un certo tipo la si porta dietro nel tempo”. Sugli altri piloti di oggi: “Bagnaia è uno dei ragazzi di Valentino, anche Bezzecchi, ce ne sono diversi molto bravi. Adesso il più forte secondo me è Bagnaia. Bezzecchi può diventare uno da podio, Di Giannantonio è una grande sorpresa, veloce improvvisamente, speriamo che continui in questa crescita, magari arriva a vincere, però Bezzecchi può puntare molto in alto”.

Graziano Rossi ha parlato anche delle sfide in auto con il figlio: “Siamo andati a fare due sfide io e lui, la prima con due Focus RS, ne abbiamo due bianche, e l'ho fregato. La seconda volta siamo andati con due macchine da rally, la Subaru blu e la Mitsu gialla (una Mitsubhi Evo ndr), e mi ha fregato lui: quindi adesso siamo ad aspettare un'occasione per fare la bella. Farla con due M3? Adesso glielo propongo, ma la prossima volta non te lo potrò più dire come è andata”.

Rossi aggiunge e conclude: “Lui ha il gusto di andare forte in qualsiasi condizione, fa sempre a lotta con il cronometro, mai una volta un traverso fatto così per il gusto di farlo e li sa fare, è capace, ma non ce ne è, per lui conta solo frenare il più tardi e dare gas il prima possibile, quindi al drift non sono riuscito a convertirlo ma non mi sono arreso, arriverà il momento, se a 75 anni non dovesse farcela più...”.

