Graziano Rossi apre le porte del suo garage: Audi R8, BMW e i mitici scooter di Valentino

Graziano Rossi ha aperto le porte della sua collezione privata, comprendente anche bolidi di Valentino Rossi, pilota che è ancora il più venduto da Dainese. Il fortunato che ha potuto visitarla è stato lo youtuber Siw_993: ecco cosa ha visto dal vivo.

"Nissan GT-R trasformata in due ruote motrici posteriore - esordisce il grande Graziano descrivendo le auto nel suo garage - Porsche GT2 trasformata, una Porsche con le ruote dietro piccole come quelle davanti per poterla domare", poi una Corvette descritta come: "L'arnese più competitivo qui attorno, l'arma letale: ogni volta che tu guidi qualsiasi cosa e monti su e guidi lei, ti rendi conto che è di un altro livello, 640 cavalli". E ancora: "Passiamo alla M5 di Valentino che è parcheggiata qui non so nemmeno perchè, M3 E46 e questa è la regina dei traversi, ci vorrebbe un motore almeno il doppio più potente dei 320 cavalli che ha". E infine un'Audi R8 V10 Manuale: la vettura è stata accesa e a quel punto Graziano Rossi e lo youtuber Siw_993 sono saliti a bordo per fare un po' di traversi.

Il video si è quindi soffermato su altri mezzi interessanti, questa volta a due ruote: "Qui ci sono un sacco di mezzi recenti e meno, mezzi dei quali non ricordo di tutti la provenienza", esordisce Graziano Rossi descrivendo un vecchio quad del Dottore: "Valentino con quello si è arrampicato alla cava, dove abbiamo cominciato ad allenarci quando Valentino aveva 12 anni, è caduto dopo essere entrato in curva troppo forte e poi quel mezzo non è stato più usato da nessuno, è molto bello". E ancora: "Ci sono tutti i mezzi che lui ha usato da quando ha cominciato ad avere 14 anni, sono scooter di Aprilia e di Honda".

I due si sono poi spostati in un altro garage: "Qui c'è una Focus RS con il kit ed è una bellissima macchina", quindi due BMW da drifting, poi "Il nostro camper che usavo io quando correvo, poi una bell'Audi S4 poi una Maserati che canta molto bene, poi una Subaru e una Mitsu, due auto da rally, poi la signora delle manifestazioni magiche, la Viper".

Nella collezione anche una Sierra Cosworth, ma soprattutto tanti go-kart: "Valentino e il suo gruppo vanno quasi ogni settimana a girare con i kart, sono 5 o 6 e sono molto appassionati". Graziano Rossi aggiunge e conclude: "Lui al ranch oggi se non vince non è troppo contento, adesso c'è qualcuno con cui fa fatica, come Bagnaia", reduce dall'incidente con Marquez, nell'ultima uscita delle MotoGp.

