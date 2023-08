Una nuova Gravel elettrica tutta italiana che pesa solo 12 kg: è firmata 3T

Le bici da ghiaia elettriche rappresentano una combinazione di tecnologia avanzata e spirito avventuroso, unendo l'etica delle mountain bike con le prestazioni e l'efficienza delle biciclette elettriche. Questo segmento sta crescendo rapidamente e offre ai ciclisti l'opportunità di esplorare terreni misti in modo più agevole.

In un paese dove ancora si rubano i vecchi Piaggio Ciao, l'approccio scelto da 3T nell'implementare tecnologia e prestazioni nell'Ultra Boost nella nuova mountain bike elettrica, è evidente nella scelta del sistema di azionamento Mahle X20. Questo sistema offre una coppia massima di 55 Newton-metri, che promette di fornire una guida potente e reattiva senza compromettere la sensazione naturale del pedale. La possibilità per i ciclisti di personalizzare le modalità di assistenza e la potenza attraverso l'app Mahle MySmartBike evidenzia l'attenzione alle preferenze individuali.

La batteria Mahle iX350 da 350 wattora fornisce l'energia necessaria per l'Ultra Boost, offrendo un'autonomia fino a 150 chilometri con una singola carica. Tuttavia, è importante considerare che l'autonomia reale può variare in base a diversi fattori come lo stile di guida, il terreno e l'uso dell'assistenza elettrica. La posizione della batteria nel tubo obliquo del telaio in fibra di carbonio contribuisce a mantenere una silhouette slanciata ed elegante, conferendo all'Ultra Boost un aspetto simile a una bicicletta tradizionale non elettrica.

3T ha posto la sua attenzione verso il peso e le performance, cioè è evidente dalla scelta dei componenti e delle opzioni disponibili per l'Ultra Boost. Il peso di 12 chilogrammi senza l'estensore (opzionale) della batteria è notevolmente leggero, conferendo all'Ultra Boost una sensazione di agilità e maneggevolezza, simile a molte bici da strada non elettriche.

La leggerezza è raggiunta attraverso una combinazione di fattori, come il telaio in fibra di carbonio, il motore leggero e la trasmissione e i freni leggeri di Sram. Questa combinazione mira a offrire una guida reattiva e una facilità di manovra, che è essenziale per le bici da ghiaia elettriche che affrontano terreni variabili.

È importante notare che, nonostante il peso ridotto, l'Ultra Boost di 3T non è una bicicletta elettrica economica. Con un prezzo di 5.999 euro, si posiziona come una scelta premium nel mercato delle bici da ghiaia elettriche.

Le opzioni per le diverse configurazioni, come le ruote 700c o 650b e i differenti tipi di manubri, permettono ai ciclisti di scegliere l'opzione che meglio si adatta alle loro preferenze e alle loro esigenze di guida. L'aggiunta di cerchi in fibra di carbonio come opzione può ulteriormente migliorare le prestazioni, ma potrebbe comportare un costo aggiuntivo.

Sempre rimanendo in Italia, il TOM è una via di mezzo tra uno scooter elettrico (formato mini) e una bici elettrica.