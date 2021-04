Il grave incidente di Tiger Woods è stato causato dall'eccesso di velocità

Poco più di un mese fa vi abbiamo fatto sapere del grave incidente che ha coinvolto la star del golf Eldrick "Tiger" Woods, la quale era uscita di strada con la propria macchina ribaltandosi più volte e riportando varie fratture composte alle gambe.

Ad alcune settimane di distanza dall'accaduto è arrivato il verdetto ufficiale dall'Ufficio dello Sceriffo di Los Angeles, luogo nei pressi del quale si è verificato il tutto: a quanto pare le autorità hanno appurato che Woods abbia perso il controllo della sua auto perché aveva quasi doppiato la velocità consentita nel tratto di strada di riferimento.

In base alle indagini della polizia la Genesis GV80 di Woods, prestatagli dal produttore nipponico per l'evento Genesis Invitational PGA Tour 2021, viaggiava a circa 135 o 140 km/h, mentre il limite di velocità era fissato a 72 km/h. L'enorme SUV di lusso avrebbe colpito un albero a 120 km/h appena oltre il bordo della strada, dalla quale sarebbe uscito per una sterzata mancata.

Per il momento la polizia non ha multato Woods, mentre i detective che hanno investigato sulla dinamica dell'incidente hanno rifiutato di prendere campioni di sangue in quanto, poco dopo lo schianto, lo sportivo professionista sembrava del tutto lucido. Un report dell'emittente ESPN ha d'altra parte citato dei documenti secondo i quali Woods avrebbe riferito alle forze dell'ordine di non ricordare né il momento dell'incidente né gli ultimi minuti prima dello stesso.

In questo momento Woods sta ancora riprendendosi dalle ferite riportate, e dal nostro canto speriamo possa riprendersi quanto prima. In chiusura vogliamo però deviare dall'increscioso episodio rimandandovi ad una interessantissima notizia proveniente direttamente da Genesis. Il produttore di vetture di lusso ha appena intrapreso il sentiero dell'elettrificazione, e dobbiamo dire che con il Genesis X Concept abbia dimostrato uno stile estetico e una cura per il dettaglio invidiabili.