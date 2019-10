Il grave incidente che ha coinvolto Kevin Hart è stato causato dalla guida spericolata

Aggiornamenti sull'incidente che ha visto coinvolto Kevin Hart a bordo della sua Plymouth Barracuda. A quanto pare la California Highway Patrol ha determinato la causa dell'incidente, e si tratterebbe di guida spericolata.

A riportare la decisione è stata NBC News. Secondo il famoso canale d'informazione le autorità hanno determinato che Jared Stanton Black (l'altra vittima dell'incidente), mentre era al volante della sua vettura, avrebbe "rapidamente accelerato" mentre girava il volante. La California Highway Patrol ha riferito che ciò avrebbe causato la totale perdita di aderenza della ruota posteriore destra, portando l'uomo a perdere totalmente il controllo della propria Barracuda, finendo infine per schiantarsi.

Avrebbe colpito prima il bordo del marciapiede, per poi scavalcarlo e scivolare giù lungo un terrapieno, terminando in ultimo la sua corsa contro un albero. Le persone coinvolte nell'incidente furono tre: la prima è Rebecca Broxterman, per sua fortuna uscita quasi illesa dall'accaduto, mentre Hart e Black nono sono stati così fortunati, ed entrambi hanno accusato gravi danni alla schiena. Hart in particolare, stando a quanto dichiarato dal suo avvocato Andrew Brettler, si sarebbe fratturato la spina dorsale in tre punti, ma non è stato così sfortunato da restare paralizzato, infatti Brettler ha rassicurato i fan del comico americano dicendo che "sta diventando di giorno in giorno sempre più forte."

Al momento non sappiamo se Black sia stato già accusato per la sua guida non proprio impeccabile, ma quasi sicuramente lo sarà nel prossimo futuro. In molti hanno comunque dato parzialmente colpa ad Hart per le proprie condizioni, poiché considerano un atto di negligenza non dotare la Barracuda di sistemi di sicurezza moderni come airbag e cinture di sicurezza.

In ogni caso auguriamo ad entrambi una perfetta guarigione, attendendo l'esito di eventuali processi che andranno ad esser svolti da qui ai prossimi mesi.