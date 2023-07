Grandine, carrozzieri assaltati: 'Ma fino a settembre impossibile riparare tutte le auto'

Oltre il danno la beffa per i poveri automobilisti che hanno visto la propria auto danneggiata dopo le violente grandinate che hanno interessato le regioni del nord.

Dopo l'alluvione di maggio che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna, facendo annullare il Gp di Formula 1 di Imola, negli scorsi giorni è stata la Lombardia la zona d'Italia maggiormente falcidiata dal maltempo.

A Milano, ma anche Mantova e Varese, sono piovuti chicchi di grandine grossi come arance, e se come si teme gli automobilisti danneggiati non hanno l'assicurazione adeguata, gli stessi dovranno ripagare a proprie spese carrozzerie e vetri.

Ma se la carrozzeria eventualmente può aspettare, non si può andare in giro con lunotti e i finestrini in frantumi. Bisogna quindi correre dai carrozzieri dove però ci attende un'amara sorpresa: «Impossibile riparare del tutto le auto fino a settembre».

Tutta colpa del mese di agosto, durante il quale le officine abbasseranno giustamente le serrande obbligando così gli automobilisti danneggiati a due scelte: o utilizzare un mezzo alternativo per recarsi in vacanza o eventualmente usare sistemi di fortuna come ad esempio delle copertura in tela cerata che però lasciano il tempo che trovano oltre che essere illegali.

Ma le auto danneggiate sono state migliaia nella sola provincia di Milano e Monza, di conseguenza è impossibile ripararle tutte. Angelo Vicino, CEO di un'azienda specializzata nella riparazione di danni post grandine, ha spiegato: «In pochi giorni si sono susseguiti tanti fenomeni atmosferici con grandine anche di dimensione importante. Su tutto il Nord Italia abbiamo migliaia di auto da riparare. Il nostro Gruppo ha una copertura nazionale capillare ma visti i numeri da qui al periodo delle ferie ci stiamo attrezzando per dare la massima assistenza nel cambio parabrezza e fanali in modo da poter dare mobilità al cliente. A settembre ci dedicheremo alle carrozzerie. Sarà un autunno di grande lavoro».

Così invece Marco Bassini, carrozziere di Lissone: «Al momento siamo impegnati sulle emergenze per poter rimettere in strada le auto dei nostri clienti che hanno subito danni ai vetri o ai fari. Si lavora tanto e con orario allungato ma potrebbero esserci problemi con i ricambi le cui scorte sono molto variabili per marca e modelli. Poi stiamo programmando i ripristini delle carrozzerie cercando dove possibile di usare la riparazione a freddo per non dover verniciare i lamierati. Insomma tante auto da riparare dilateranno i tempi, anche perché noi carrozzieri dobbiamo garantire la qualità finale del lavoro. L’importante oggi è verificare di avere la copertura eventi atmosferici e prendere contatto con la propria compagnia e fissare l’appuntamento con il centro per la riparazione».