Grandi problemi per Kia, richiamate oltre 410mila auto: 'Gli airbag non si attivano'

Mentre in Italia è arrivato il nuovo Kia Sportage 2022, la quinta generazione del SUV sudcoreano, negli Stati Uniti si sta verificando un “richiamo di massa” di oltre 410.000 veicoli per problemi con gli airbag: dopo alcuni casi, è stato notato come essi potrebbero non attivarsi in caso di incidente.

Con la sicurezza dei cittadini in pericolo, la National Highway Traffic Safety Administration si è vista costretta a richiamare per l’esattezza 410.619 vetture Kia: si parla, in particolare, delle Forte Koup 2017, Forte 2017-2018, Sedona 2017-2019, Soul e Soul EV dello stesso biennio.

Questo problema è stato notato, in realtà, proprio in Corea del Sud nel corso degli ultimi mesi e ha portato il produttore stesso a individuare 947 richieste di garanzia potenzialmente correlate negli Stati Uniti dove, fortunatamente, non sarebbero stati registrati incidenti, lesioni o decessi legati al problema.

Ma in cosa consiste, esattamente? Le automobili citate sono tutte dotate di una unità di controllo dell'airbag (ACU) dal circuito potenzialmente difettato, il quale potrebbe comportare la mancata apertura degli airbag in caso di incidente. I concessionari Kia, pertanto, ispezioneranno gratuitamente la ACU e la sostituiranno se necessario. Come da nota ufficiale, “Kia Motors America (Kia) sta richiamando alcuni veicoli Sedona, Soul, Soul EV 2017-2019, Forte 2017-2018 e Forte Koup 2017. Il coperchio dell'unità di controllo dell'airbag (ACU) potrebbe entrare in contatto con un chip di memoria sul circuito stampato e danneggiare il circuito elettrico. I danni al circuito possono causare la mancata attivazione degli airbag in caso di incidente”.

