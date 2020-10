I più grandi fan delle auto elettriche? Sono i bambini

Non è difficile capire quali siano, in alcuni ambiti, le preoccupazioni dei ragazzini cresciuti negli anni 2000. Nel corso dell'ultimo decennio si è parlato tanto del surriscaldamento globale e degli effetti ad esso correlati, nonché al costante periodo di crisi economica che colpisce da tempo molti Paesi occidentali.

Recentemente invece abbiamo assistito all'attacco di un nuovo coronavirus, per una pandemia globale di un'entità senza precedenti nel ventunesimo secolo. Tutte queste problematiche non devono essere facili da affrontare per i ragazzini, che in un modo o nell'altro influiscono in modo non indifferente sulle scelte dei propri genitori.

Per quanto concerne le auto elettriche questo può esser vero in modo piuttosto decisivo. Stando a un sondaggio appena svolto dalla divisione UK di Peugeot, il quale ha coinvolto 1.250 bambini di sesso maschile e femminile e compresi tra i sette i dodici anni di età, si è scoperto che i piccoli possono influenzare in modo importantissimo gli acquisti e le abitudini di consumo degli adulti, autovetture incluse.

Il 54,8 percento di questi ragazzini ha affermato di aver spinto i propri genitori verso scelte favorevoli all'ambiente, portando alla produzione di meno sprechi od optando per veicoli elettrificati, che siano essi ibridi o elettrici. Una proporzione simile di genitori invece ha affermato che i propri figlio hanno provato a influenzarli su quale auto acquistare, col 55,3 percento di essi ad ammettere che le "pressioni subite" dai piccoli li ha convinti al passaggio all'auto elettrica.

Quasi ovvio invece il fatto che una larga maggioranza dei minorenni, il 72,2 percento, ha riportato di esser stata consultata da mamma e papà riguardo grosse spese, come la località della prossima vacanza o, tornando a quanto già detto, circa che tipo di vettura acquistare. A ogni modo, quasi il 70 percento degli intervistati di età compresa tra i sette e i dodici anni ha espresso una vasta preferenza per le auto plug-in hybrid o per quelle completamente elettriche. Riusciranno i nostri giovanissimi a migliorare la situazione? Purtroppo al momento non possiamo ancora rispondere a questo arduo quesito.

A proposito di EV, nel caso voleste portarvene a casa una, vi consigliamo di approfittare di una promozione in scadenza: la Nissan LEAF E+ ha uno sconto di 12.000 euro. Anche le Tesla Model 3 stanno andando verso una riduzione del prezzo richiesto ai consumatori, poiché i nuovi modelli provenienti dalla Cina sono senz'altro più economici, ma c'è un piccolo problema.