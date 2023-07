Quanto sono grandi le auto di Formula 1? Quanto un gigantesco SUV americano

Nel corso degli ultimi anni le monoposto di Formula 1 sono cresciute in maniera evidente dal punto di vista delle dimensioni. Per cercare di meglio comprendere quanto le vetture siano grandi, un utente di Reddit ha deciso di fare una semplice comparazione.

Il risultato è che una vettura di oggi è grande come un gigantesco SUV americano, precisamente uno Chevy Suburban, uno dei van più grandi attualmente in commercio. Nel dettaglio le vetture di F1 2023 devono avere un passo di 3.600 millimetri ed essere larghe due metri, mentre l'altezza non può essere superiore agli 0.95 metri. L'Alpine A523 (quella che trovate in foto), misura 5,62 metri di lunghezza, e di fatto è leggermente più corta rispetto al Suburban, che misura in totale 5,73 metri.

Che le monoposto di F1 fossero grandi già lo sapevamo, ma messe a confronto con lo Chevy fanno ovviamente ancora più impressione. Non si capisce come si possa far correre auto così lunghe, alla luce anche del fatto che negli ultimi anni i sorpassi in Formula 1 siano diminuiti, con l'obbligo di un intervento futuro a salvaguardia dello show.

Ciò resta motivo di preoccupazione soprattutto in quei circuiti dove è complicato superare, si pensi ad esempio a Montecarlo, dove il record di sorpassi è di 29, risalente al 1993: ha ancora senso correre a Monaco con le vetture attuali?

Nel 1993 le auto erano molto più piccole, solo 4,4 metri di lunghezza, praticamente un metro e mezzo in meno rispetto alle vetture di oggi. A complicare ulteriormente la situazione è il peso, dai 505 kg del 1993 ai 798 di 30 anni dopo, con tutto ciò che ne consegue.

Ovviamente tale modifiche sono state introdotte per rendere le auto più stabili e quindi più sicure, e gli incidenti mortali sono diventati un fenomeno estremamente raro nel circus, ma pensare a delle monoposto di F1 grandi come un Suburban dovrebbe far un po' riflettere i piani alti di Liberty Media.