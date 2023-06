Grand Canyon:ON 2023, l'e-bike tuttofare di Canyon perfetta per tutti i giorni

La gamma 2023 delle biciclette Canyon si ampia e accoglie la Grand Canyon:ON, un’e-bike tuttofare che si presenta come l’hardtail di punta della casa tedesca, che si focalizza su geometrie capaci di offrire comfort e sicurezza, diventando quindi un mezzo perfetto per i neofiti e per chi è alle prime armi nel mondo delle moutainbike.

La Grand Canyon:ON viene proposta dunque in tre allestimenti dalla componentistica via via più pregiata, ma tutti basati sul motore elettrico Bosch Performance Line CX e ruote da 29 pollici. A prima vista sembra di trovarsi di fronte ad una front da XC, ma come detto le geometrie sono pensate per un utilizzo trail, votato all’avventura e alla scoperta dei sentieri in sicurezza. A tal proposito, da notare che la versione top di gamma è anche dotata del nuovo sistema ABS di Bosch pensato appositamente per le mountainbike.

Dunque al vertice delle versioni troviamo la Grand Canyon:ON 9 che viene offerta con un prezzo di listino di 4.299 euro e sfrutta una forcella Fox 34 AWL da 120 mm di escursione all’anteriore, impianto frenante Magura e trasmissione Shimano Deore XT a 12 velocità. La Grand Canyon:ON 8 costa 3.799 euro e fa a meno del sistema ABS di Bosch e Magura, e utilizza un sistema tradizionale Shimano M6120.

Infine, ma non meno capace, troviamo la Grand Canyon:ON 7, che viene declinata in due versioni a seconda della capacità della batteria: la versione da 625 watt costa 2.999 euro, mentre quella da 750 watt sale a 3.199 euro, e per entrambe troviamo una forcella Rockshox Judy Silver da 120 mm di escursione, trasmissione Shimano Deore a 12 velocità e impianto frenante Sram DB8. Invece chi punta alle prestazioni pure potrà optare per la gamma Canyon Spectral:ON, con batterie fino a 900 watt.