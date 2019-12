Il Fisco chiede 1,3 miliardi di tasse arretrate al Gruppo FCA per la 'Exit Tax'

Nuova grana per il Gruppo FCA, da poco unito al Gruppo PSA. L'Agenzia delle Entrate infatti avrebbe contestato all'azienda di aver sottostimato di circa 5,1 miliardi di euro il valore dell'acquisizione di Chrysler avvenuta tra il 2009 al 2014 per un totale di 7,5 miliardi di Euro, rispetto ai 12,5 miliardi di euro valutati dal Fisco del nostro Paese.

Come riportato da Il Sole 24 Ore, nella relazione preliminare l'Agenzia delle Entrate si riferisce alla cosìddetta "exit tax", che sono obbligate a pagare le società italiane che spostano la sede all'estero, come fatto da Fiat appunto, che nell'attuale struttura societaria ha la sede legale in Olanda e la fiscale in Gran Bretagna. All'epoca dell'acquisizione il nostro Paese aveva un'aliquota di circa 27,5%, motivo per cui ora FCA rischia di dover pagare arretrati fino a 1,3 miliardi di euro, al netto dei negoziati che potrebbero ridurre in maniera sostanziale il contenzioso.

Immediata è arrivata la replica di FCA, che tramite un portavoce ha diffuso la seguente dichiarazione: "Non condividiamo affatto le considerazioni contenute in questa relazione preliminare e abbiamo fiducia nel fatto che otterremo una sostanziale riduzione dei relativi importi. Va inoltre rilevato che qualsivoglia plusvalenza tassabile che fosse accertata sarebbe compensata da perdite pregresse, senza alcun significativo esborso di liquidità o conseguenza sui risultati".