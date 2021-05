Gran Turismo Sport contro video reale: trovate le differenze

Con il debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X i videogiocatori e gli appassionati di motori non vedono l'ora di poter mettere le mani sui prossimi capitoli di Gran Turismo e Forza Motorsport per saggiare il livello di realismo che l'attuale generazione di console potrà consentire.

Allo stesso tempo sono però già presenti sul mercato titoli come Gran Turismo Sport per PlayStation 4 che, nonostante sia una console del 2013 (PS4 Pro invece del 2016), riesce comunque a proporre un livello di dettaglio eccezionale. In alcuni frangenti, ad uno sguardo superficiale, si potrebbe anche confondere un video reale col rendering digitale, e il recentissimo video appena caricato su YouTube da Will L ce lo dimostra.

La protagonista della competizione al Laguna Seca è una Volkswagen GTI di settima generazione, la quale monta un interessante quattro cilindri in linea turbocompresso da 2,0 litri. Il propulsore scarica sull'asfalto una potenza di 231 cavalli, e in questo caso specifico fa uso di un cambio automatico DSG a doppia frizione del tutto opzionale.



E' chiaro che mettendo in pausa il video e aguzzando la vista, magari facendo uso di un ampio display, saltano fuori differenze abbastanza importanti. Allo stesso tempo la precisione del rendering e la qualità dell'illuminazione ci portano direttamente ad immaginare la fedeltà visiva che PolyPhony Digital potrà raggiungere con Gran Turismo 7 che, lo ricordiamo, è già in fase avanzata di sviluppo. Il boss della software house nipponica Kazunori Yamauchi ha già parlato di come i giochi futuri saranno "più reali della realtà", e da parte nostra non stentiamo affatto a crederci.



Nostro malgrado dobbiamo anche informarvi sul rinvio circa la pubblicazione del settimo capitolo principale del famoso franchise videoludico: Gran Turismo 7 uscirà nel 2022, e Sony non ha mancato di illustrare le ragioni di questa scelta. Dall'altra parte della barricata abbiamo Microsoft e il suo prossimo Forza Motorsport, ma per il momento le informazioni su di esso sono scarsissime.