Gran Turismo, queste 5 auto italiane sono apparse nella serie solo una volta: perché?

Dopo avervi ricordato quali sono le 10 auto storiche di Gran Turismo, andiamo ora a scoprire insieme quali sono state le vetture italiane più rare, ovvero, quelle auto nostrane che sono apparse nella serie solo una volta.

La premessa è che le 5 auto che vi stiamo elencando sono apparse tutte in Gran Turismo 2, il capitolo che è riconosciuto all'unanimità come il più bello della mitica saga di Polyphony e che presentò un garage che mai nessun altro gioco, nemmeno della stessa serie, riuscì ad eguagliare.

Gran Turismo è uno dei videogiochi di auto che ha fatto la storia e nel corso dei suoi 25 anni di magia ha regalato dei veri e propri gioielli dell'asfalto, e delle perle rare che mai erano apparse nelle console.

E' il caso ad esempio dell'Alfa Romeo 145 2.0 QV 1998, vettura dotata di 148 cavalli, con una velocità massima di 223 km/h e che era acquistabile in cambio di 29.320 crediti. Altra perla rara italiana della serie Gran Turismo è la Lancia Y 1.2 16V, la versione Elefantino Rosso della piccola utilitaria torinese del 1998. Stiamo parlando del modello più “pimpato” della stessa Y dotata di 86 cavalli, una velocità massima di 191 km/h e una serie di optional come ad esempio i cerchi in lega da 15 pollici e un peso alleggerito a 998 chilogrammi. E' acquistabile in cambio di 22mila crediti ed assicurava senza dubbio un po' divertimento se ci cercava una piccola senza troppe pretese.

Fra le altre “piccoline” del gruppo Fiat anche la Cinquecento e la Seicento Sporting. Si tratta, soprattutto la prima, di una vettura che ottenne un grande successo di vendita in Italia a metà anni '90, e non era raro vederla circolare con la classica colorazione gialla, che all'epoca era il colore delle versioni più estreme delle auto di casa Fiat. La Cinquecento era in vendita a 13.500 crediti, mentre per la sua erede ne bastavano 13.100. La particolarità della Cinquecento Sporting era che la si poteva utilizzare nella Lightweight K-car Cup, un torneo come intuibile riservato alle vetture giapponesi ma che in realtà poteva accogliere appunto anche la 500.

Concludiamo con una curiosa Alfa Romeo 155 Touring Car, da non confondere con la splendida Alfa Romeo 155 V6 Ti che sconfitte i tedeschi nel DTM. Si tratta infatti di una versione della mitica 155 ancora più potente di quella del Deutsche Tourenwagen Masters, essendo dotata di ben 550 cavalli contro i 420 della controparte che apparve poi da Gran Turismo 4 in avanti.

Esternamente aveva tutto l'aspetto di una vettura da corsa quindi assetto, minigonne, cerchi in lega, alettoni e spoiler e garantiva una velocità di punta di ben 330 km/h. Ovviamente per poter godere di co-tanta bellezza bisognava spendere un bel po' in quanto era acquistabile in cambio di un milione di crediti. Da segnalare infine che in Gran Turismo 2 era presente anche la versione stradale della 155, la 2.0 TS 16V, altra auto italiana poi dimenticata dalla serie.