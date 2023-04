Un Gran Premio ogni domenica, ecco perchè la Formula 1 pensa alla clamorosa rivoluzione

La Formula 1 sta attraversando un periodo di grandi trasformazioni con l'obiettivo di aumentare sempre di più lo spettacolo, e nel contempo i guadagni, a discapito però dello sport, della tecnologia e dell'ingegno.

Un chiaro esempio è il debutto delle nuove qualifiche che la Formula 1 testerà in vista del Gp di Imola 2023, ma si tratterà solo di un primo assaggio di quello che ci aspetterà nel futuro prossimo. Scatterà invece a Baku la novità delle due prove in vista della prima Gara Sprint della stagione, con l'obiettivo dichiarato da Domenicali di far in modo che ogni giorno “valga” qualcosa, a cominciare dal venerdì, che viene utilizzato dalle scuderie per testare l'auto in vista del weekend.

Il prossimo step sarà correre ogni domenica. E' questo ciò a cui ambiscono Liberty Media e la Formula 1, e non a caso proprio Domenicali ha incontrato i due commissioner di NFL e NBA, leggasi Roger Goodell e Adam Silver, i due tornei più ricchi al mondo.

"Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema sano a lungo termine e costruire uno sport che abbia tanti degli elementi che la NFL ha ogni domenica, e che chiunque possa vincere", ha spiegato Greg Maffei, CEO di Liberty Media.

Secondo i piani alti della Formula 1, un weekend di gara ogni domenica, oltre ovviamente ad arricchire ulteriormente i guadagni, potrebbe portare ad una maggiore imprevedibilità per quanto riguarda la vittoria finale del campionato e delle gare stesse.

In Formula 1 è raro che ciò accada, anzi, spesso e volentieri assistiamo a campionati dove domina praticamente dall'inizio alla fine una sola monoposto, leggasi Schumacher nel 2004, Vettel nel 2011, ma anche Hamilton nel 2019 o Verstappen nel 2022.

E' di fatto impossibile per un pilota di una scuderia minore poter tagliare il traguardo davanti a tutti: correndo ogni domenica, invece, le cose cambierebbero secondo i padroni del Circus, e l'esito del Gp sarebbe senza dubbio più imprevedibile.

Qualcosa si sta intravedendo già in questa stagione, dove per la prima volta da quando è stato introdotto il nuovo punteggio (2010), tutte le scuderie hanno ottenuto almeno un punto nelle prime tre gare.

La ricetta giusta quindi, secondo Liberty Media e la Formula 1, è più spettacolo, più soldi e più gare, a discapito però di ingegneria, talento e sport. Negli ultimi 10 anni sette squadre hanno vinto la NFL, mentre solo due scuderie hanno trionfato in Formula 1, Mercedes e Red Bull: che la strada tracciata sia davvero quella giusta?