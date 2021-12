Grafite a rischio per le troppe auto elettriche: in deficit già dal 2022

La rivoluzione delle auto elettriche procede a passi svelti, con BEV e Plug-in Hybrid sempre più diffuse nei mercati più avanzati del mondo. Esiste tuttavia un problema legato alle materie prime che solitamente si tende a ignorare, a mettere in secondo piano. Non abbiamo buone notizie in merito alla grafite, ad esempio.

Secondo i dati di Benchmark Mineral Intelligence, la grafite andrà in deficit già dal 2022 - e fino al 2030 ci si aspetta una crescita del settore batterie del 30%. Gli Stati Uniti non hanno un'industria manifatturiera in grado di fornire tutta la grafite necessaria alla costruzione di batterie per auto, è invece la Cina ha detenere l'84% del mercato globale. A tal proposito Electrek ha intervistato Don Baxter, CEO della Ceylon Graphite, per capire come la grafite venga utilizzata nelle auto elettriche, quali sono i problemi dell'attuale industria e cosa bisognerebbe fare nel prossimo futuro.

Baxter ha raccontato che la grafite è oggi fondamentale per ottenere gli anodi delle batterie agli ioni di litio, mentre il catodo è costruito con altri materiali come il nichel e il cobalto - che possono portare ad altri problemi. Si tratta di un materiale perfetto per le batterie poiché non restituisce gli stessi problemi del silicone, che in fase di carica e scarica si espande e si contrae, motivo per cui potrebbe essere usato almeno per altre due decadi.

Esistono al mondo due tipi di grafite, quella naturale e quella sintetica, con la prima che è maggiormente amica dell'ambiente e meno costosa, mentre la seconda viene lavorata con il petrolio e altri oli raffinati. A oggi la grafite viene estratta in diversi posti del mondo, pensiamo all'Asia, all'Africa e al Nord America, per essere utilizzata nelle batterie però dev'essere prima processata e a oggi è la Cina a detenere il monopolio assoluto di queste lavorazioni, non c'è modo di ottenere una grafite "raffinata" al di fuori del Paese asiatico.

Questo è uno dei problemi dell'industria attuale, che dovrebbe trovare il modo di lavorare la grafite al di fuori della Cina, magari vicino alle fabbriche di auto elettriche. Lasciando il monopolio alla Cina, i prezzi rischierebbero di rimanere alti, con l'occidente sempre costretto a pregare per avere i materiali necessari - poiché gli asiatici potrebbero dare precedenza al proprio fabbisogno interno.

La "battaglia" delle auto elettriche si combatterà dunque anche sul fronte delle materie prime, senza le quali sarà costoso e difficile ottenere batterie (e dunque BEV) finite. Questo finché ovviamente la tecnologia non offrirà delle soluzioni alternative alla grafite, al nichel e al cobalto. Già si parla ad esempio di batterie allo stato solido (Stellantis e Mercedes hanno appena investito in Factorial Energy) oppure batterie al grafene (per saperne di più: la batteria al grafene da 1.000 km di autonomia), anche questi accumulatori però potrebbero portare a problemi relativi alle materie prime.