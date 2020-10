Questo grafico ci mostra i colori più amati dagli automobilisti negli anni

Macchina gialla! Avete presente il gioco? Tutto si basa sulla rarità di vedere auto di colore giallo. Ma le auto gialle sono così sporadiche? Ed è vero che ci sono sempre più SUV bianchi? Oggi un grafico ci aiuta a capirlo.

Il grafico (visibile in calce) è stato originariamente pubblicato nel subreddit "Polska"; l'utente che lo ha creato, Feemiror, ha estratto dati per oltre tre anni da siti polacchi che vendono automobili. Al grafico contribuiscono 3,5 milioni di vetture, sia usate che nuove, facenti parte degli anni tra il 1990 e il 2020. La prima cosa che si può notare è l'alta percentuale di colori privi di saturazione. Bianco, grigio e nero dominano il mercato. Un altro dato evidente è l'esponenziale crescita delle vetture bianche, percepite come "povere" nel primo decennio degli anni duemila. Adesso il bianco si prende la sua rivincita, diventando il colore della purezza e della tecnologia di alto livello (anche grazie alle scelte cromatiche di Apple). Contribuisce al successo l'uso di bianchi sempre più ricercati, come ad esempio il Bianco Audace, colore di punta della stupenda Maserati MC20. L'avanzata globale del bianco è confermata da PPG, leader nel mercato delle vernici per auto: secondo i suoi sondaggi il 38% delle auto vendute nel 2019 era di colore bianco.

Arranca l'argento che, come si evince dal grafico, ha rappresentato il colore di punta dei primi anni 2000: come dimenticare le strade invase di macchine argento metallizzato. In leggera ripresa il rosso, mai stato tra i colori più venduti, forse per la sua esuberanza cromatica. Una vittima degli ultimi anni è il verde, secondo Jane Harrington di PPG “Il verde è storicamente una scelta di colore incredibilmente popolare, in particolare negli anni 90 [...] a partire dal 1999, le preferenze dei consumatori si sono spostate verso opzioni più neutre, riducendo la popolarità del verde ogni anno.” Tornerà il verde? Le previsioni dicono di no, pur aumentando sempre più la sua notorietà in altri campi come arredamento, mobili ed elettronica.

Aumenta invece l'uso del blu, colore dell'anno 2020 per PPG (precisamente il blu definito "Chinese Porcelain"). Il blu è inoltre accostato all'elettrico, non a caso il Blu Dusk è il colore impiegato per pubblicizzare il crossover elettrico Volkswagen ID.4.