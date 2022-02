Fa il gradasso col BMW M3 in un parcheggio ma finisce malissimo: prende colonna in pieno

Come ricorda spesso il campione di F1 Sebastian Vettel, c'è un solo luogo in cui scorrazzare a tutta velocità con le auto senza problemi: la pista. Chissà cosa penserebbe il pilota di questa BMW che, procedendo a velocità sostenuta all'interno di un parcheggio coperto, ha preso in pieno una colonna di cemento.

Procedere a velocità spedita all'interno di un parcheggio è una pessima idea per svariati motivi: innanzitutto è pericoloso, si rischia di colpire altre auto in movimento oppure pedoni, per non parlare della possibilità di urtare qualche ostacolo. Potrebbero sembrare raccomandazioni surreali, superflue, eppure guardate cos'è stata capace di fare questa BMW M3: ha preso in pieno la colonna di un parcheggio coperto.

Il filmato è apparso sul profilo Instagram di Supercar Fails e beh, bisogna ammettere che in una pagina simile ci sta alla perfezione. Sul web inoltre si fa fatica a simpatizzare per il conducente, che anzi viene preso in giro poiché sembra che la colonna si sia materializzata davanti alla sua vettura dal nulla. Un qualcosa che ricorda da vicino un video apparso di recente su TikTok nel quale una vettura finisce dritta verso un palo all'interno di un parcheggio all'aperto (lo trovate appena in basso). Il tema di X-Files in sottofondo aggiunge poi una beffarda ironia alla storia.



Perché abbiamo invece parlato di Vettel a inizio articolo? Perché il campione di F1 ha detto che è meglio correre in pista parlando dei limiti di velocità inesistenti su alcune autostrade tedesche.