La GR GT3 Concept debutterà in gara nel campionato WEC 2026 con brand Lexus

Toyota sta lavorando a batterie da oltre 1.000 km di autonomia per ricucire il gap creatosi rispetto agli altri costruttori più avanti in termini di svolta elettrica, ma nel frattempo non caleranno gli impegni sportivi del brand nipponico, e a tal riguardo sembra che la GR GT3 Concept debutterà in gara nel 2026, nel campionato WEC.

Con l’ex-CEO Akyo Toyoda, che adesso è diventato presidente CDA di Toyota, il marchio giapponese ha fatto fatica a seguire le tendenze green dell’ultimo periodo, invece nel motorsport le cose andavano e vanno a gonfie vele, con i numerosi successi nel mondiale rally e nella massima formula del campionato endurance.

Ebbene, nel 2025 il campionato WEC cambierà il regolamento e accoglierà le vetture GT3, dunque la GR GT3 Concept diventerà realtà, ma al contrario di quanto annunciato precedentemente, non verrà schierata immediatamente, bensì nel 2026, come confermato da Rob Leupen, team director della squadra del WEC: “Tutti sanno che stiamo sviluppando un'auto e questa macchina arriverà a correre in Europa nel 2026. La data è in linea con le nostre linee guida in fatto di auto da strada, ovvero avere per avere un’auto Toyota nata per il motorsport su strada”.

Attualmente c’è la Toyota Supra che corre in classe GT4, ma la GR GT3 sarà una vettura “superiore”, e se questa caratteristica verrà riportata anche sul modello stradale c’è da aspettarsi che possa vestire il marchio Lexus per il suddetto motivo.