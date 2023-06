Gp d'Unghera: F1 e Sky produrranno la prima trasmissione dedicata interamente ai bambini

In vista del Gp d'Ungheria, che come da date del campionato di Formula 1 2023 scatterà nel weekend 21-23 luglio, F1 insieme a Sky produrranno la prima trasmissione dedicata ai bambini.

Il Circus e Liberty Media continuano lo stravolgimento della stagione con l'obiettivo di aumentare spettacolo e intrattenimento e oltre all'idea di un Gran Premio di Formula 1 ogni domenica, al momento solo un'ipotesi, si stanno introducendo varie modifiche, come ad esempio il nuovo format con la “doppia qualifica” durante il weekend di gara sprint, e molto altro.

Rientra in quest'ottica anche la prima trasmissione di Formula 1 pensata per i più piccoli, in arrivo il prossimo mese. Al momento è pensata esclusivamente per il pubblico inglese e tedesco ma non è da escludere che possa giungere anche in Italia tenendo conto dei numerosi appassionati delle monoposto nel nostro Paese.

Come comunicato da F1 verranno create delle grafiche ad hoc, con effetti sonori e funzionalità speciali, oltre alla realtà aumentata con delle specifiche angolazioni delle telecamere. La trasmissione si chiamerà F1 Juniors, e sarà presentata da Nico Rosberg, campione di Formula 1 2026, assieme a Danica Patrick, ex pilota di Indycar, oltre a Fyi Braydon e Scarlett, due presentatori di Sky Kids, e infine Zac, giovane campione di Kart.

“Vogliamo assicurarci che i nostri fan – le parole di Ian Holmes, colui che detiene i diritti dei media della Formula 1 - di tutte le età possano divertirsi ed innamorarsi della F1, e per questo lavorare con i nostri partner di lunga data di Sky per raggiungere il pubblico più giovane sarà davvero eccitante. È la prima cosa del genere nel motorsport, e non vedo l’ora di vedere la trasmissione prendere vita e di vedere la nuova generazione di talenti alla conduzione”.

Il campione del mondo 2009 Jenson Button, che è anche presentatore per Sky UK, ha aggiunto di essere davvero “eccitato per poter dare ai giovani una piattaforma per mostrare la loro passione per la F1, che continua a crescere tra il pubblico giovane”. Non ci resta che aspettare il mese prossimo per scoprire quella che sembrerebbe essere un'interessante novità che potrebbe avvicinare i più piccoli alla Formula 1.