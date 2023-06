Gp di Spagna 2016, Max Verstappen entra nella storia, Hamilton e Rosberg da horror

Il Gp di Spagna si correrà nella giornata di oggi così come da date del campionato di Formula 1 2023. In vista del nuovo Gran Premio abbiamo voluto rispolverare una delle gara sul circuito di Catalunya più memorabili, leggasi quella del 2016.

Il Gp di Spagna del 2016 si corse il 15 maggio di sette anni fa e arrivò dopo un predominio Mercedes, scuderia che quell'anno si presentava ai nastri di partenza con la coppia formata da Lewis Hamilton, tentato dalla Ferrari per il 2024, e Nico Rosberg.

I due non si sono mai amati, lo sapevano anche i muri, e quanto accaduto durante la gara in Catalunya è di fatto emblematico del loro rapporto mai sbocciato. Pronti via Lewis Hamilton, partito in pole position, venne superato proprio dal compagno di squadra, scattato meglio al semaforo verde.

Arrivati alla curva Repsol l'inglese provò subito a riprendersi la posizione ma Rosberg chiuse la traiettoria, con Hamilton che finì così sull'erba per poi perdere il controllo, andandosi a scontrare contro la monoposto di Rosberg.

Il risultato fu che entrambi finirono nella via di fuga con le due vetture inutilizzabili, e costrette al ritiro. Un disastro per la scuderia delle frecce d'argento, una gara da horror che interruppe una striscia di dieci vittorie consecutive per Mercedes.

Alla fine trionferà Max Verstappen, che all'epoca era solo 18enne, e che diventerà così il più giovane pilota della storia a vincere un gran premio, record fino ad oggi imbattuto. In seconda posizione invece la Ferrari di Kimi Raikkonen davanti all'altra rossa, quella di Sebastian Vettel. Solo quarto Daniel Ricciardo su Red Bull, tradito dalle gomme nel finale del Gp.

Il gran premio verrà ricordato oltre che per il grande record del pilota olandese (un predestinato), anche per il duello senza esclusione di colpi fra Rosberg e Hamilton: i due si affronteranno a viso aperto per il resto della stagione ma alla fine sarà il tedesco ad ottenere il mondiale con cinque punti di distacco dal compagno di scuderia. Dopo il successo il pilota iridato annuncerà clamorosamente il ritiro.