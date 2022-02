GP di Formula 1 di Sochi a rischio a causa del conflitto fra Russia e Ucraina

Sono ore estremamente delicate per la comunità internazionale che sta seguendo attentamente gli sviluppi in Ucraina. Anche il mondo della Formula 1 sta osservando l'evolversi della situazione, motivo per cui la competizione ha diramato un comunicato sulla faccenda.

Mentre i test di Barcellona per il Mondiale 2022 proseguono, la FiA ha iniziato ad osservare e a riflettere circa il futuro dell'edizione di quest'anno del Campionato del Mondo che potrebbe portare all'esclusione del GP di Sochi, in Russia, dalla competizione. La FiA non ha comunque diramato un comunicato ufficiale lasciando il compito alla F1 di esprimere le prime parole sulla faccenda:

"La Formula 1 sta osservando attentamente il rapido evolversi della situazione come tutti gli altri e attualmente non ci sono ancora ulteriori disposizioni circa la gara prevista a Settembre (a Sochi). Continueremo a monitorare la situazione molto attentamente."

Non sappiamo se la FiA prenderà provvedimenti contro il GP qualunque sia l'evolversi della situazione, tuttavia continueremo a riportarvi tempestivamente eventuali aggiornamenti in merito alla faccenda, continuate dunque a seguire le nostre pagine. Prima di salutarvi avete dato un'occhiata alla recente novità introdotta in Formula 1, la Virtual Race Conotrol Room? Diteci la vostra opinione a riguardo, come al solito, con un commento qua sotto.