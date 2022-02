Il GP di Russia ufficialmente cancellato in Formula 1 in risposta al confitto in Ucraina

Il conflitto fra Russia e Ucraina non poteva restare indifferente ai principali organi sportivi che, al fianco delle comunità internazionali, hanno iniziato a prendere seri provvedimenti in risposta all'invasione russa. Anche la Formula 1, dunque, è scesa in campo con misure drastiche.

Nella giornata di ieri la F1 aveva fatto sapere di star tenendo sotto stretta sorveglianza gli eventi in Ucraina. Tuttavia, dopo un incontro con la FiA e con i Team Principal, la decisione non poteva che essere la seguente: il GP di Sochi in Russia, programmato a settembre, è stato ufficialmente cancellato. Il comunicato rilasciato dalla FiA qui segue:

"Il Campionato del Mondo di Formula 1 della FIA visita tanti territori in tutto il mondo con una visione chiara e positiva di unire le persone, affiancando le nazioni insieme. Stiamo seguendo gli sviluppi in Ucraina con tristezza, stupore e speranza per una pacifica risoluzione della situazione attuale. Durante la giornata di giovedì la Formula 1, la FIA e i vari Team hanno discusso della posizione che dovrebbe intraprendere nostro sport e la conclusione, confrontandoci anche con i punti di vista di tutte le rilevanti parti interessate, è l'impossibilità di tenere il GP di Russia alla luce delle attuali circostanze."

Non sappiamo se il Gran Premio di Sochi sarà sostituito con quello di Turchia o con un differente circuito, ma vi terremo aggiornati visto il rapido evolversi della situazione anche nel mondo del motosport.