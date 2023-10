Gp Qatar, Domenicali soddisfatto: 'Questo concetto di F1 è esaltante, piloti sono eroi'

Sono decisamente a sorpresa le dichiarazioni rilasciate dal CEO nonché presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, parlando del Gp del Qatar, una gara che ha letteralmente distrutto i piloti.

La maggior parte dei piloti ha vissuto un gran premio massacrante, a cominciare da Logan Sargeant, che è stato costretto al ritiro, senza dimenticarsi delle ustioni di Fernando Alonso, o degli svenimenti di Lance Stroll.

Un Gp da non ripetere e che ha dimostrato come sia impossibile anche per dei super atleti come appunto i piloto di Formula 1, correre in certe condizioni. Eppure, nonostante quanto accaduto a Losail, l'ex manager di Ferrari e Lamborghini Stefano Domenicali, si è detto soddisfatto dello spettacolo offerto dal Qatar, e lo si capisce chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ai microfoni di Sky Sport F1.

"I piloti sono sempre degli eroi – ha detto - ce ne sono solamente venti in tutto il mondo, ed è chiaro che le condizioni in Qatar siano state estreme, era tanto tempo che non succedevano queste cose”. Quindi Domenicali ha proseguito: “Il concetto di avere una Formula 1 che combatte fino alla fine è però esaltante, e resta epico sempre. Losail ha messo ancor più in evidenza che sono tutti dei ragazzi straordinari, capaci di dare il massimo anche in condizioni proibitive”.

Il numero uno della Formula 1 ha concluso facendo chiaramente capire come il Gp del Qatar continuerà ad essere in calendario: “Dal punto di vista commerciale avere un partner come il Qatar, che utilizzerà la Formula 1 per sviluppare, è molto importante, e ci permetterà di promuovere ancora meglio il nostro prodotto a nuovi clienti e nuovi tifosi”.

In vista del prossimo anno bisognerà quindi pensare a qualche escamotage che possa evitare ai piloti di rivivere il massacro dello scorso weekend. Wurz ha proposto dei sedili refrigeranti: chissà quali diavolerie tecnologiche si inventeranno, previa approvazione di FIA e FOM.