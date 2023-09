Gp Monza, i tifosi Ferrari hanno già deciso: 'Massa campione del mondo 2008'

Felipe Massa ultimamente ha dichiarato che il mondiale 2008 gli spetterebbe di diritto, alcuni tifosi hanno manifestato la vicinanza al pilota con uno striscione al Gran Premio di Monza.

La vicenda del Singapore Crashgate ancora fa male a molte persone. L'evento segnò la perdita del mondiale per Felipe Massa con un solo punto di distacco su Alonso.

Nel Gran Premio di Singapore del 2008, Nelson Piquet Jr. della Renault si schiantò deliberatamente per far entrare la Safety Car e favorire il suo compagno di squadra Fernando Alonso. Felipe Massa e Lewis Hamilton erano in lotta per il titolo. Alonso sembrava competitivo ma partì dalla quindicesima posizione.

Durante l'apertura della pit lane, si verificò un caos quando tutti gli altri piloti entrarono per il rifornimento e il cambio gomme. La sosta di Massa fu problematica, causando ritardi e rallentando Raikkonen. Nel frattempo, Rosberg della Williams divenne temporaneamente il leader ma dovette subire uno stop and go per una violazione delle regole. Questo consentì ad Alonso di prendere il comando e vincere la gara.

Il team Renault fu coinvolto in uno scandalo quando Nelson Piquet Jr. affermò di essere stato istruito da Briatore a causare un incidente per favorire Alonso. La FIA squalificò Briatore per la vita, Symonds per 5 anni, inflisse una sospensione di 2 anni condizionale alla Renault e non sanzionò Alonso o Piquet Jr.

