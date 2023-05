Gp di Monaco senza sorpassi? 'Ecco come andrebbe trasformato'. La soluzione folle

Ci avviciniamo inesorabilmente al Gp di Monaco che come da date del campionato di Formula 1 2023 si disputerà nel weekend entrante, 26-28 maggio.

Il Gran Premio di Montecarlo ha regalato pagine memorabili della storia di Formula 1, come ad esempio il Gp di Monaco del 2006, quando Raikkonen andò dritto sullo yacht dopo un incidente con la McLaren.

Nel contempo il circuito cittadino del Principato viene considerato notoriamente una gara dove è complicato superare e spesso e volentieri abbiamo assistito a dei veri e propri “trenini” di auto, visto il poco spazio a disposizione. Molte volte quindi i Gp di Monaco si sono rivelati tutt'altro che avvincenti.

Per ovviare a questo problema il pilota della Nascar Cup Series, Denny Hamlin, ha proposto una particolare soluzione. Hamlin ha consigliato un format particolare, quella di un torneo a eliminazione diretta che Jalopnik ha ben pensato di "applicare" a Montecarlo.

“La parte più affascinante di Monaco, agli occhi di molti tifosi, è la qualificazione – spiega il portale online - la sfida a fare il giro più veloce è spesso molto più avvincente della gara stessa. Le qualifiche preservano quell'etica 'uomo e macchina contro pista' che originariamente rendeva le strade strette di Monte Carlo una prospettiva così divertente, e si sbarazzerebbe anche delle corse in stile processione”, fenomeno che negli ultimi anni si è ulteriormente amplificato per via delle dimensioni crescenti delle vetture.

Il nuovo format prevedrebbe due vetture che si sfidano in pista sul miglior giro, e il pilota che meglio si comporta passa al round successivo e così via. “Alla fine dell'evento – aggiunge Jalopnin - vedremmo tutti i 20 piloti lottare al limite e invece di fare un pisolino assistendo ad una serie di giri 'in parata'”, e avremmo la possibilità gustarci le sfide per scoprire cosa accadrebbe al round successivo. Difficile ovviamente che tutto ciò possa accadere, ma come vi sembra questa idea?