Gp Monaco 1996, il più pazzo gran premio di sempre: partirono in 22 e arrivarono in 4

E' iniziato il conto alla rovescia in vista del Gp di Monaco 2023. Secondo le date del campionato di Formula 1 2023 l'appuntamento con il Gran Premio di Montecarlo è per oggi, domenica 28 maggio 2023, di conseguenza mancano pochi minuti al grande evento.

Il circuito cittadino di Montecarlo è leggendario, e nel corso della sua storia ha regalato pagine memorabili del motorsport e della Formula 1. Si pensi ad esempio al Gp di Monaco del 2006 quando Raikkonen andò dritto sul suo yacht dopo un incidente.

E' invece di dieci anni prima, del 1996, probabilmente il Gran Premio più folle mai corso. Quel giorno, il 19 maggio di 27 anni fa, partirono in 22 ma tagliarono il traguardo solamente in 4, a cominciare da Olivier Panis che portò a casa una storica vittoria, prima ed unica in Formula 1 per il pilota francese.

Le monoposto furono decimate giro dopo giro a seguito di un acquazzone che cadde su Montecarlo prima e durante il Gran Premio, e che causò numerosi incidenti, fra cui quello di Montermini che danneggiò la sua Forti ancor prima del semaforo verde, durante una sessione di prova supplementare.

Pronti-via e alla prima curva escono in tre: Verstappen, il papà di Max, e i due piloti della Minardi. Dopo poche curve anche Michael Schumacher abbandona mestamente Montecarlo, finendo contro le barriere con la sua Ferrari. Stessa sorte per Rubens Barrichello su Jordan, ritiratosi alla Rascasse.

Al decimo giro tocca invece a Berger su Benetton dire addio alla corsa per un problema al cambio, mentre al 18esimo Frentzen prova a superare Irvine, l'altro ferrarista, ma finisce contro l'irlandese compromettendo la sua gara.

Al 35esimo giro, dopo che la pista si è asciugata, è la volta di Irvine ad essere vittima di un incidente: sopravanzato da Panis al tornante del Loews, finisce dritto contro le barriere, riuscendo poi a tornare ai box ma perdendo un sacco di tempo.

Damon Hill, fino a quel momento al comando della gara in solitaria, rompe il motore al 40esimo, mentre alla 54esima tornata è la volta di Alesi, al comando dopo il ritiro dell'inglese, a dover lasciare il circuito dopo la rottura di una sospensione.

Intanto si era ritirato anche Villeneuve dopo un contatto con Badoer, e in gara giravano solo sette piloti. A pochi giri dalla bandiera scacchi un tamponamento che coinvolge Irvine, Hakkinen e Sato elimina altri tre piloti, lasciandone così solo 4 in gara.

Il Gp di Monaco del 1996 viene interrotto a tre giri dalla fine avendo superato le due ore di gara, con Panis davanti a Coulthard quindi Herbert e Frentzen, i quattro “eroi” che sono riusciti a terminare la gara. Per regolamento bisognava assegnare i punti ad almeno le prime sei posizioni di conseguenza Salo e Hakkinen, gli ultimi due incidentati, sono stati classificati come quinto e sesto. Qui sotto il video del Gp di Monaco 1996, senza dubbio il più pazzo di sempre.